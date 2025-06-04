Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Это значит, что до сих пор Лондон контролирует киевский режим.

Российские специалисты вчитались в проект украинского меморандума по урегулированию конфликта и пришли к выводу, что с большой долей вероятности он изначально писался на английском языке.

Там в одном из пунктов есть фраза, которая дословно переводится как «необходимая основа и предпосылка». Но в украинском варианте просто дважды повторяется слово «предпосылка». Глупая и нелепая ошибка, которая говорит о том, что переводил не человек, а электронный переводчик.

Опубликован текст меморандума России по Украине: основные тезисы

Но это не самое страшное. Страшнее то, что документ, который должен привести к миру на Украине и защитить интересы государства и его граждан, составлялся англоговорящим иностранцем. И значит не случайно утечка меморандума еще до переговоров произошла в британскую Financial Times.

Это значит, что до сих пор Лондон контролирует киевский режим так же жестко, как при бывшем премьер-министре Борисе Джонсоне, заставившем начать этот конфликт и сорвавшем переговоры 2022 году.