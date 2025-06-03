Опубликован текст меморандума России по Украине: основные тезисы

Фото, видео: Александр Рюмин/ТАСС; 5-tv.ru

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Официально ни Москва, ни Киев на полученные документы пока никак не ответили.

Сразу после завершения второго раунда переговоров появляется текст меморандума России. Украинский был известен еще накануне. По большому счету его специально отдали, чтобы показать, что прописаны максимально жесткие условия.

А вот если пройтись по основным пунктам нашего, то они выглядят так:

Международное признание в составе России Крыма и четырех новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Это, соответственно, предполагает полный вывод боевиков ВСУ с этих территорий;

Также наша страна требует нейтрального статуса Украины, отсутствие стремления, а тем более приглашений в какой-либо военный блок;

Плюс к этому должна быть установлена максимальная численность украинской армии. И полное снятие с России всех санкций.

Другими словами, в российском варианте меморандума и украинском надо постараться найти пункты, которые позволят сблизить позиции, а затем станут основой для переговоров. Похоже, сейчас таких условий — ноль. Понимая это, Москва и предлагает обмен ранеными, возврат тел, а также частичное перемирие на отдельных участках фронта.

Официально ни Москва, ни Киев на полученные меморандумы пока никак не ответили. Чуть ли не единственная реакция Запада — это британская Financial Times, где достигнутые результаты названы незначительными.

Но тут не надо забывать, что Лондон в этих переговорах не участвует, а поэтому всячески сопротивляется их продолжению. Да и сам Зеленский сегодня показательно поехал в Вильнюс на саммит восточного фланга НАТО. Его, кстати, там в очередной раз накормили завтраками. Якобы перспективы вступления в альянс сохраняются, но без конкретного времени. А вот для защиты от России участникам вновь предложили увеличить расходы до 5% от ВВП.

«Поскольку Россия представляет собой долгосрочную угрозу для НАТО, очень важно, чтобы в Гааге мы приняли необходимые решения в отношении расходов и промышленного производства. Сейчас мы в состоянии обороняться от России, но через 3-5-7 лет уже не сможем защищаться», — сказал генсек НАТО Марк Рютте.

Ну и сегодня во время саммита в очередной раз стало понятно, насколько Европа устала от Украины и то, что эту страну используют всего лишь как оружие в антироссийском противостоянии. Зеленский в конце своего длинного выступления привычно крикнул с трибуны «Слава Украине!»*, но из зала ему ответил только один человек — это президент Литвы.

* — лозунг признан нацистским в РФ