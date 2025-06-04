«Уничтожить больше мирных граждан»: почему Украина усилила атаки на Россию

Фото, видео: Дмитрий Радченко/ТАСС; 5-tv.ru

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Киев бессилен на поле боя, противопоставить нашему наступлению не получается. Тогда начинаются диверсии и террор против обычных жителей.

Подрывы железнодорожного и автомобильного мостов в Курской и Брянской областях признаны террористическими актами. В Следственном комитете подтвердили, что в обоих случаях действовали диверсанты. И там, и там руководство операциями шло с территории Украины.

Но главное, что и в Курске, и в Брянске целями для атак выбрали именно гражданские объекты. То есть по сути Киеву без разницы, куда наносить удары. Единственная задача — как можно больше жертв и как можно громче резонанс. А это уже методы и принципы существования террористической организации. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

Подрывы железнодорожных путей и двух мостов в Брянской и Курской областях теперь официально квалифицированы как теракт. Следственные действия на месте ЧП продолжались несколько дней. Экспертами найдены и изъяты фрагменты взрывных устройств.

Жители Брянска несут цветы на Курган Бессмертия в память о погибших в ЧП с поездом

«Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан», — сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Украина вновь действовала как государство-террорист, намеренно уничтожая гражданскую инфраструктуру. Во всех случаях за последние несколько дней под атакой исключительно пути сообщения, которыми ежедневно пользовались тысячи мирных жителей регионов.

«Это именно террористические акты, которые пошли специальные службы и органы разведки Украины. А целью этого теракта было мирное население. Цель, которую преследовали террористы, заключалась в том, чтобы уничтожить как можно больше мирных российских граждан. Это, безусловно, бесчеловечный поступок, который должен быть строго наказан», — сказал доктор политических наук, профессор МГУ им. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Андрей Манойло.

В столкновении пассажирского состава с подорванными конструкциями моста в Брянской области погибли семь человек, еще 113 пострадали, среди них есть дети. Судя по всему, действовала вражеская ДРГ. По оценкам экспертов, взрывные устройства были заложены под каждую опору, чтобы точно гарантировать результат и принести вред.

СК квалифицировал обрушения мостов в Брянской и Курской областях как теракты

«Они хотят запугать, устрашить население, в том числе и совершением подобных действий. В этой связи мы видим, что количество терактов, к сожалению, в связи с агонией киевского режима — оно возрастает», — говорит доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский.

Атаки на гражданские объекты становятся чаще именно в тот момент, когда наша армия успешно продвигается на фронте. Киев бессилен на поле боя, противопоставить нашему наступлению не выходит — начинаются диверсии и террор против обычных мирных жителей.

«Если в 2022-м году в РФ было осуждено 14 лиц за совершение терактов, в 2023-м — 43 лица, соответственно, в прошлом году у нас 75 терактов было совершено, здесь сложно не проследить причинно-следственную связь, почему это происходит», — говорит доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский.

Целью атак киевского режима на протяжении последних двух лет постоянно становится и Крымский мост, который и Зеленский, и главы разведок почему-то относят к законным военным целям. Так было и три года назад, когда его пытались уничтожить с помощью грузовика, начиненного взрывчаткой. Тогда погибли пять человек. Так произошло и сегодня. СБУ опубликовало кадры очередной попытки подрыва.

Видео сразу же активно начали распространять в сети и в СМИ Украины, разгоняя эффект от акции. Утверждали — повреждена система опор. С заявлением даже выступил глава СБУ Малюк.

«Сейчас киевский режим — это абсолютно террористическая организация со всеми своими структурами: ГУРом, СБУ, всеми остальными, и надо это признать и действовать соответственно. То, что они, чем они бахают, хвастаются. Мы имеем дело с отъявленными необандеровцами», — сказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Уже в течение дня выяснилось, что опоры моста целы, дрон взорвался у защитных бонов. Диверсия провалена. Но главная цель — попытка устроить очередную пиар-акцию. Создание шума в своем медийном пространстве после атаки Киевом достигнута. Ради этого режим Зеленского, видимо, и существует.