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В области объявлен трехдневный траур.

В Брянской области сегодня объявлен трехдневный траур. Жители региона несут цветы на Курган Бессмертия, где появился стихийный мемориал. В списке погибших — семь человек. В больницах остаются около 80. За их жизни сейчас борются врачи. В Москву доставлен и самый юный пассажир состава — ребенок, которому всего четыре месяца. Спасти его помогли, в том числе неравнодушные попутчики.

На месте трагедии сейчас завершают разбирать завалы. Аварийные бригады работали всю ночь — вывозили обломки бетона и металлические конструкции. Работы еще много, но движение поездов на этом участке уже восстановлено. Как сейчас выглядит участок, где обрушился мост, увидел корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Федеральная трасса Брянск — Гомель по-прежнему перекрыта. Машины делают крюк в объезд разрушенного моста. На его уцелевшей стороне продолжаются работы по ликвидации последствий катастрофы.

Специалисты использовали так называемое контролируемое обрушение, чтобы избавиться от большей части громоздких обломков.

Разрушения катастрофические. Мост буквально сложился пополам. Известно, что восстанавливать его не будут. А вот железнодорожные пути полностью восстановлены. Поезда на этом участке уже ходят по расписанию, не сбавляя скорость, проносятся под рухнувшими опорами.

В списке погибших — также Виолетта Горыня: врач паллиативной помощи детского благотворительного хосписа «Дом с маяком». Она героически помогала десяткам семей, в которых росли неизлечимо больные дети.

«Виолетта была чудесным человеком, она работала у нас с 2020 года врачом выездной службы паллиативной медицинской помощи. То есть она вела как врач 45-50 семей, в которых жили чрезвычайно тяжелые больные дети — нуждающихся в паллиативной помощи, с неизлечимыми смертельными заболеваниями, с тягостными симптомами», — напомнил Григорий Климов, главный врач детского хосписа.

За жизни больше 80 человек сейчас борются врачи, самых тяжелых — в том числе, троих детей — доставили в московские клиники. Этого четырехлетнего малыша привезли в РДКБ реанимобилем.

«Пациент получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести, стабильное. Планируется осмотр профильными специалистами», — отметил Александр Саутенко, заведующий отделением травматологии и ортопедии РДКБ, кандидат медицинских наук.

В Брянской больнице сейчас больше 30 пострадавших. Им оказывают круглосуточную помощь. Когда произошла трагедия, у медсестры Галы Рамазановой было ночное дежурство. Она не отходила от пациентов ни на секунду.

«Бригады наших сотрудников сразу же выехали на место происшествия», — говорит медицинская сестра Гала Рамазанова.

Расследование катастрофы продолжается. Версия с подрывом опор моста — одна из основных. Если это так, правосудие неминуемо. У катастрофы в Брянске много общего с другими преступлениями киевского режима, который действует исподтишка. Вербовка, диверсии, преднамеренные поджоги административных зданий и объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, покушения на общественных деятелей — все это давно стало его визитной карточкой.

Трагедия в Брянске сплотила жителей. Очевидцы до приезда спасателей, не раздумывая, бросались на помощь заблокированным в вагонах пассажиров, помогали с вещами и размещением. А сейчас несут цветы к стихийному мемориалу в центре города. С сегодняшнего дня в Брянской области объявлен трехдневный траур.