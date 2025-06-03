Готовность станции метро «Народное Ополчение» превысила 60%

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Открытие ждут более 180 тысяч жителей столицы.

Станция «Народное Ополчение» готова более чем на 60%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В блоге столичный градоначальник описал преимущества, которые откроет новая станция.

«После открытия… добираться до ММДЦ „Москва-Сити“ станет в два раза быстрее», — уточнил Собянин.

На станции, добавил мэр, будут оборудованы турникеты, оплатить проезд на которых можно будет по биометрии или обычной банковской картой. Кроме того, будет доступно шесть лифтов для маломобильного населения.

Также известно, что более 90 станций метро до 2030 года будет оснащено цифровой навигацией. Планируется разместить и напольную навигацию в перспективных транспортные хабах метрополитена, а также оснастить все проектируемые и строящиеся пересадочные узлы сквозной нумерацией выходов. Об этом писал ранее 5-tv.ru.

Единые стандарты навигации объединяют все виды московского транспорта: метро, Московское центральное кольцо (МЦК), Московские центральные диаметры (МЦД), наземный и речной транспорт, а также автовокзалы. Это облегчает ориентирование, особенно в транспортных хабах и на московских городских вокзалах, и помогает пассажирам тратить меньше времени на поездки.