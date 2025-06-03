Часть Херсонской области осталась без электроснабжения из-за атаки ВСУ
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Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин
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Без света остались более 104 тысяч человек и 44 социально значимых объекта.
Часть Херсонской области осталась без электроснабжения из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Осколками сбитых беспилотников повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области», — пояснил он в своем Telegram-канале.
На территории подстанции в регионе произошло возгорание. На месте ЧП работают сотрудники МЧС.
Запорожская область осталась без электричества после обстрела ВСУ
В результате атаки ВСУ без света остались 150 населенных пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах. Это, как отметил Сальдо, более 104 тысяч человек и 44 социально значимых объекта. Глава региона добавил, что все критические объекты подключены к резервным источникам питания.
Без света осталась и вся Запорожская область после атаки ВСУ. Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, в результате обстрела оказалось повреждено высоковольтное оборудование.