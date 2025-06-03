Запорожская область осталась без электричества после обстрела ВСУ

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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Повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части региона.

Запорожская область осталась без электричества после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Он рассказал, что в результате обстрела повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части региона.

«Отсутствует электроэнергия на всей территории региона», — прояснил ситуацию Балицкий в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что Минэнерго Запорожской области поручено в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии. Кроме того, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за минувшие сутки средства ПВО сбили 112 беспилотников ВСУ над регионами России.