Илон Маск с фингалом на лице покинул Белый дом: что произошло на самом деле

Фото, видео: Reuters/Nathan Howard; 5-tv.ru

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В последний день госслужбы миллиардера газета The New York Times выкатила расследование, где рассказала много интересного про бизнесмена.

По ту сторону Атлантики ситуация становится все веселее и веселее. Команда президента США Дональда Трампа понесла первую ощутимую потерю: Илон Маск, самый богатый человек Америки, завершил свою недолгую госслужбу. Четыре месяца всего он возглавлял им самим придуманный департамент эффективности.

И вот, оставляет Белый дом он нехорошо. Нет, сам Трамп подарил своему советнику «золотой ключ» от Белого дома — мол, для тебя, друг, мои двери всегда открыты. Но даже блеск золота не смог скрыть явно помятый вид Маска. Внушительный синяк под правым глазом он объяснил, конечно, неудачной игрой со своим любимым сыном по имени Икс. Но выглядело это, как будто он побитым покидает Вашингтон.

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И по сути так и есть. Он обещал урезать госрасходы на два триллиона долларов, по факту смог сэкономить в 12 раз меньше — 175 миллиардов. А новые налоговые инициативы президента Трампа перечеркивают и эти достижения.

Пока Маск отвлекался на государственные дела, его бизнес начал проседать. Акции Tesla теряют в цене, а главное детище, космический корабль Starship, третий раз подряд неудачно стартовал. Более того, когда-то обожавшая Маска пресса ополчилась против него.

Аккурат в последний день госслужбы The New York Times выкатила расследование, где описывает, что миллиардер не просто баловался наркотиками, чего он не отрицал никогда, но что он плотно сидел на психостимуляторах и во время предвыборной кампании Трампа мешал кетамин, экстази и психоделические грибы.

Все это он якобы носил с собой в специальной коробке. Журналисты намекнули, что именно стимуляторами можно объяснить его странное поведение на публичных мероприятиях, когда он вскинул руку, например, как будто в нацистском приветствии.

Или вот момент — идет инаугурация Трампа, а его ближайший советник несколько раз как будто зависает, запрокинув голову. Он, кстати, и на прощании в Овальном кабинете вел себя также — никак не мог успокоить руки, закатывал полузакрытые глаза и с трудом фокусировал взгляд.

А второй повод для атак в прессе на Маска — его беспорядочные семейные отношения. Он одержим большим потомством, потому у него уже как минимум 13 официальных детей. Какие-то женщины рожали сами, какие-то с помощью других женщин, суррогатных матерей. Кто-то получает от него деньги и сидит тихо, а кто-то судится, как, например, мать все того же любимчика Икса, певица Граймс, которой не нравится, что бывший муж повсюду таскает пятилетнего мальчика.

Пишут, что он предлагал свою сперму любой желающей, лишь бы было больше детей. Превращая ЭКО — экстракорпоральное оплодотворение — из вынужденной процедуры в конвейер. Ничего личного, просто бизнес. Но, вероятно, это не та сфера, где должен быть такой подход.