«Во Франции я не был»: Илон Маск объяснил происхождение синяка под глазом

Фото: Reuters/Nathan Howard

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Бизнесмен заявил, что получил травму в результате игры с пятилетним сыном.

Бизнесмен Илон Маск объяснил синяк под глазом во время выступления в Белом доме тем, что его пятилетний сын ударил его по лицу, когда они играли. Об этом сообщается в публикации издания The Reuters.

В Вашингтоне 30 мая 2025 года состоялась совместная пресс-конференция президента США Дональда Трампа и главы Tesla и SpaceX Илона Маска, приуроченная к завершению его работы в должности специального государственного советника и руководителя Департамента эффективности правительства США. В ходе встречи все взгляды были прикованы к Маску — в особенности из-за необычного внешнего вида.

Бизнесмен появился в Овальном кабинете в бейсболке с надписью «DOGE» и футболке с логотипом «The Dogefather», выполненном в стиле культового фильма «Крестный отец». Однако больше всего обсуждений вызвал синяк под его правым глазом.

Ситуация прояснилась, когда во время пресс-конференции один из журналистов напрямую задал вопрос о синяке. Маск сначала отшутился: «Нет, во Франции я не был», — отсылая к недавнему инциденту с французским президентом Эммануэлем Макроном, — но затем поделился реальной историей.

По словам предпринимателя, синяк появился во время игры с его сыном X Æ A-12.

«Просто дурачился с маленьким Иксом и сказал: „Ударь меня по лицу“, и он ударил. Оказывается, даже пятилетний ребенок, ударивший вас по лицу, может оставить такой синяк», — объяснил Маск с улыбкой.

Ранее, писал 5-tv.ru, Илон Маск решил уйти из Белого дома ради безопасности семьи.