Собянин: учителем года Москвы стал Александр Оджо

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На конкурсе также выбрали лучшего воспитателя, педагога-психолога, логопеда, дефектолога, педагога дополнительного образования, учителя-мастера и профессиональный союз.

В столице подвели итоги Московского городского профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания «Педагоги года Москвы». Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Поздравляю! Желаю терпения, удачи и побед на федеральных испытаниях», — написал мэр Москвы.

В 2025-м учителем года стал Александр Оджо, учитель истории и обществознания школы № 854, а воспитателем — Елизавета Богатырева, воспитатель школы № 236.

Кроме того, назвали имя лучшего педагога-психолога Москвы текущего года. Это Денис Громогласов из школы № 641 имени Сергея Есенина. Лучшим логопедом признали Светлану Мельникову из школы № 508, а первое место среди дефектологов заняла Анна Александрова из школы № 1542.

Номинация «Педагогический старт» включает в себя направления «Учитель-мастер» и «Профессиональный союз». Их лидерами стали Анастасия Слабкова, учитель русского языка и литературы школы № 2005, и команда школы № 1415 «Останкино» соответственно.

Лучшим педагогом дополнительного образования в номинации «Сердце отдаю детям» признали Павла Сибирякова из центра развития творчества детей и юношества «Гермес».

Участие в конкурсе позволяет педагогам обменяться опытом с коллегами, а победители и призеры становятся наставниками в своей профессии для молодых специалистов.

