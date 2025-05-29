Собянин: более 90 станций метро до 2030 года будет оснащено цифровой навигацией

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Она позволит мгновенно обновлять информацию на указателях и адаптировать ее под нужды пассажиров.

Президиум Правительства Москвы рассмотрел доклад заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова о развитии транспортной навигации на всех видах городского транспорта.

По итогам обсуждения вопроса Сергей Собянин утвердил планы развития навигации, которые, в частности, включают:

масштабное внедрение цифровой навигации в метро (к 2030 году — более чем на 90 станциях);

интеграцию улучшенной наддверной навигации в поездах Замоскворецкой и Троицкой, а в перспективе — Рублево-Архангельской (в 2026 году этой технологией смогут воспользоваться пассажиры шести линий метро, (помимо указанных выше — Кольцевой, БКЛ и Калужско-Рижской).

Кроме того, планируется разместить напольную навигацию в перспективных транспортные хабах метрополитена, а также оснастить все проектируемые и строящиеся пересадочные узлы сквозной нумерацией выходов.

В 2025 году планируют установить более тысячи новых остановочных павильонов наземного транспорта с современными элементами навигации.

Единые стандарты навигации объединяют все виды московского транспорта: метро, Московское центральное кольцо (МЦК), Московские центральные диаметры (МЦД), наземный и речной транспорт, а также автовокзалы. Это облегчает ориентирование, особенно в транспортных хабах и на московских городских вокзалах, и помогает пассажирам тратить меньше времени на поездки.