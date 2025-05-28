Сергей Собянин принял участие в юбилейном параде кадет

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На мероприятии также присутствовали патриарх Кирилл и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

На площади Победы на Поклонной горе состоялся ежегодный парад кадетского движения Москвы «Не прервется связь поколений!», посвященный 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Перед началом парада к кадетам с приветственным словом обратились Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Мэр Москвы Сергей Собянин и Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«Поздравляю вас с 80-летием Великой Победы, славным юбилеем, который мы отмечаем в эти светлые майские дни. Москва свято чтит наследие победителей. Мужество, стойкость, патриотизм и беззаветное служение Отечеству. На этих ценностях растут и воспитываются кадеты, все подрастающее поколение. И сегодня на Поклонной горе мы видим в парадном строю лучших представителей кадетского движения Москвы. Рядом с вами, плечом к плечу, кадеты из других городов России и Белоруссии. Это подчеркивает традиции кадетского братства. Вы умные и талантливые, сильные и смелые, энергичные и целеустремленные. И такие понятия, как честь и достоинство, для вас — главный принцип жизни. На вас равняются сверстники, вами по праву гордятся ваши родные и близкие. Все у вас впереди. И я уверен, все у вас получится, потому что где кадеты — там победа», — рассказал Сергей Собянин.

С праздником кадет поздравил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Москва действительно за последние годы до неузнаваемости изменилась. Это замечательный город, удобный для жизни, красивый, который действительно как бы отражает общее развитие всего нашего государства. Большая благодарность Сергею Семеновичу Собянину, Мэрии, всем тем, кто трудится для благоукрашения и совершенствования всех сторон жизни москвичей. Ну конечно, благодарность и всем нам, всему нашему народу, всем трудящимся людям, всем, кто любит свою страну и трудится ради ее процветания», — отметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подчеркнул, что Москва становится центром кадетского братства, в основе которого лежат духовно-нравственные ценности, мужество и верность традициям. Сегодня разрабатывается стратегия развития кадетского образования. В кадетских и казачьих корпусах и школах, образовательных организациях с классами кадетской и казачьей направленности обучаются 510 тысяч ребят.