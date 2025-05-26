Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает развиваться столичному бизнесу

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При поддержке города создано каждое 12-е новое предприятие.

В своем блоге Сергей Собянин поздравил бизнесменов столицы с Днем российского предпринимательства и рассказал, как город помогает им.

«Бизнес — один из главных драйверов развития нашего города. Малое и среднее предпринимательство обеспечивает значительную часть роста экономики, пополняет городской бюджет и дает работу миллионам москвичей. Благодаря малому и среднему бизнесу московский рынок поражает разнообразием товаров и услуг на любой вкус и кошелек. От всей души поздравляю предпринимателей с профессиональным праздником и благодарю за огромный вклад в процветание Москвы!» — отметил Сергей Собянин.

Субъекты малого и среднего бизнеса составляют 85 процентов предприятий города

Малый и средний бизнес демонстрирует впечатляющие показатели развития. На сегодняшний день в столице зарегистрировано 927 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, что составляет более 85 процентов от общего числа предприятий города и около 14 процентов от общего количества в России.

На малых и средних предприятиях заняты 3,4 миллиона человек — 40 процентов от общего числа работающих в экономике столицы. При этом более трети работников трудятся в ключевых отраслях: ИТ-сфере, финансовом секторе, строительстве и на производстве.

На протяжении последних лет малый и средний бизнес растет рекордными темпами. Если в 2011 году доля малых и средних предприятий в налоговых и неналоговых доходах городского бюджета составляла чуть более 10 процентов, то по итогам 2024 года она достигла почти 27 процентов. В 2024 году малые и средние предприятия уплатили 1,2 триллиона рублей налогов, что превысило суммарные платежи финансово-кредитного сектора и строительной отрасли.

«К слову, в текущем году тенденции роста сохраняются. За четыре месяца 2025 года поступления в столичный бюджет увеличились на 8,8 процента и достигли 519,2 миллиарда рублей. Особенно активно развиваются высокотехнологичный сектор, молодежное предпринимательство и экспортная деятельность», — подчеркнул Сергей Собянин.

Меры поддержки города получает каждый 11-й бизнес столицы

Обеспечивать такой рост позволяет одна из лучших в мире систем поддержки и развития предпринимательства, созданная в столице. Бизнес может воспользоваться финансовыми и нефинансовыми мерами поддержки, которые формируются, исходя из запросов и нужд столичных предпринимателей. По результатам прошедшего года различными мерами поддержки был охвачен каждый 11-й бизнес. При помощи города создано каждое 12-е новое предприятие или организация индивидуального предпринимательства.

Финансовая поддержка — это гранты и субсидии, программы льготного кредитования и факторинга, а также гарантии и поручительства.

«Москва стала первым регионом России, где были начаты программы льготного кредитования в 2020 году и льготного факторинга в 2022 году, ориентированные на приоритетные отрасли: информационные технологии, производство, науку, креативные индустрии. Кроме того, стабильно растет интерес к программе поручительств, которая позволяет привлекать финансирование даже при недостатке залога», — пояснил Сергей Собянин.

Например, одним из получателей поддержки стала компания «Агроноут», которая специализируется на анализе спутниковых снимков. Система True Fields, основанная на искусственном интеллекте, позволяет с высокой точностью определять плодородные зоны. Технология стала стандартом точного земледелия и сегодня внедрена в 27 регионах, охватывая три тысячи хозяйств и их подразделений. В 2025 году компания получила льготный кредит под залог прав на интеллектуальную собственность для масштабирования бизнеса. Поддержка помогла предприятию расширить штат и увеличить количество заказов.

Столичный бизнес активно развивается не только в России, но и за рубежом. В этом вопросе ему помогает Московский экспортный центр, который в 2024 году способствовал заключению экспортных контрактов на общую сумму свыше 26 миллиарда рублей.

Московские компании успешно вышли на рынки Беларуси, Казахстана, Турции, Китая и Египта. Они реализовали поставки различного оборудования, программного обеспечения, косметических товаров, минеральной воды и туристических услуг.

Большим спросом со стороны предпринимателей пользуются и нефинансовые меры поддержки: бесплатные консультации, образовательные и деловые мероприятия, а также электронные услуги и сервисы.

Помогают выйти на первые продажи

Среди получателей нефинансовой поддержки — супруги Пекаревы, которые открыли развлекательный комплекс-скалодром. Программа «Прокачай свой бизнес вместе с наставником» помогла предпринимателям пересмотреть кадровые решения, лучше рассчитать прибыльность бизнеса и обратить внимание на другие важные для успеха вопросы.

Компания «Нейропром» предлагает комплексное решение для компьютерного моделирования механических, химических и физических свойств материалов и сплавов. Проект успешно развивается при поддержке городской «Академии инноваторов» — непрерывной программы развития технологических проектов от идеи до создания успешного стартапа. В рамках программы компания провела переговоры с партнерами, подготовила документы для обновления патента и презентовала свое решение потенциальным заказчикам.

Еще один участник «Академии инноваторов» — Марк Петров и его проект Asimov Lab. Он помогает преподавателям экономить время на планирование заданий для проверки знаний, а студентам — качественнее подготовиться к предстоящим экзаменам. Пользователь может загрузить свои материалы или выбрать их из библиотеки учебников в сервисе. Потом необходимо вписать тему, по которой нужно сделать работу, выбрать количество вопросов, тип, сложность и получить готовый материал. Благодаря участию в программе Марк открыл юридическое лицо в Москве и вышел на первые продажи.

«Нейрографт» — инновационный проект, направленный на разработку имплантатов для ускоренной регенерации поврежденных периферических нервов. Технология, основанная на цилиндрических имплантатах с нейлоновыми нановолокнами, получила признание на конкурсе «Новатор Москвы» и привлекла инвестиции в размере 135 миллионов рублей. Сейчас проект проходит доклинические исследования, сотрудничает со Сколковским институтом науки и технологий в области 3D-биопечати и имеет конкурентное преимущество в виде более низкой стоимости продукции по сравнению с зарубежными аналогами.