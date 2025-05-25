Собянин: Mos.Hub помогает создавать ИТ-проекты разработчикам со всей страны

Фото: mos.ru

За два года к платформе присоединились почти 25 тысяч человек.

Платформа Mos.Hub помогает разработчикам со всей страны создавать ИТ-проекты. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Весной 2023 года она стала полноценной заменой зарубежным сервисам, которые ушли с российского рынка. В отличие от них Mos.Hub бесплатен, доступен на русском языке и размещается на городских серверах», — написал мэр Москвы.

За два года к платформе присоединились почти 25 тысяч человек. Она актуальна для разработчиков, вузов, школ, веб-студий и целых регионов России.

Платформа постоянно развивается. В число последних дополнений вошли сервис автоматической проверки кода на ошибки и уязвимости, сервис Mos.Track для управления ИТ-проектами и задачами, сервис для работы с ИТ-документацией Mos.Wiki, а также раздел «Сообщество», в котором пользователи могут помогать друг другу и делиться знаниями.

Все это делает Mos.Hub уникальной экосистемой для совместной работы и общения российских ИТ-специалистов.

В планах — расширить профиль пользователя для формирования резюме и портфолио, дать возможность делиться образовательными статьями и создать конструктор сайтов. Еще одна важная задача — сделать на платформе каталог готовых решений с открытым исходным кодом.