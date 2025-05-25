Москва отразила очередную серию атак украинских беспилотников

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

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Об ударе со стороны ВСУ сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Пресечена очередная попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Москву беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом в официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В ночь на 25 мая он рассказал о шести дронах, сбитых системами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России. По словам главы города, на местах падения обломков продолжают работать специалисты экстренных служб.

В оборонном ведомстве также сообщили, что с 20:00 по московскому времени 24 мая до полуночи 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 95 украинских беспилотников самолетного типа.

По данным Минобороны России, 30 дронов были обнаружены в небе над Брянской областью, 20 над Белгородской, 17 над Курской, 16 над Орловской, пять над Калужской, четыре над Тульской, два над территорией Московского региона и один над Крымом.

Ранее, писал 5-tv.ru, Россия превзошла Украину в производстве и в качестве использования БПЛА средней дальности. Соответствующее наблюдение опубликовано на страницах британской газеты The Times.