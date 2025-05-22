Собянин сообщил еще о четырех сбитых на подлете к Москве беспилотниках ВСУ

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Всего за двое суток на территории страны было уничтожено 485 вражеских дронов.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) России была отражена очередная атака четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

За день 22 мая было сбито 34 беспилотника в воздушном пространстве Москвы и Подмосковья.

Всего за двое суток с 20 по 22 мая, по данным Министерства обороны России, было уничтожено 485 вражеских дронов. Больше всего атак пришлось на Орловскую область — там было ликвидировано 135 БПЛА.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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