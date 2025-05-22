Бизнесмены получат поддержку и шанс заявить о себе в рамках «Лета в Москве»

Фото: mos.ru

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Для этого предпринимателям нужно подготовить специальное предложение и подать анкету на участие.

В Москве открылся прием заявок для предпринимателей на участие в спецпроекте «Лето возможностей». С помощью него бизнесмены смогут заявить о своем бренде горожанам. Об этом сообщили на сайте mos.ru.

Для того, чтобы заявка была одобрена, предпринимателям нужно подготовить специальную акцию в рамках мероприятия. Например, предложение о скидке на товары и услуги или мастер-класс.

«Москва создает условия для развития предпринимательства, и наш спецпроект „Время возможностей“ — одна из мер поддержки. Это не просто возможность заявить о бизнесе, но и полноценный инструмент роста — от бесплатного продвижения до практических решений в виде „Бизнес-бокса“», — рассказала Кристина Кострома, руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Также бренды смогут получать поддержку в СМИ, продвижение на геосервисах «Яндекс Карты» и 2ГИС за участие в проекте.

Мероприятие проходит в рамках проекта мэра столицы Сергея Собянина «Лето в Москве». Это поможет малому бизнесу в развитии и станет еще одним видом досуга для жителей и гостей города.

Поучаствовать и проявить себя могут предприниматели из разнообразных сфер: от общественного питания до культуры, образования и спорта.