За утро ликвидированы 9 летевших на Москву беспилотников ВСУ

Фото: www.globallookpress.com/Ilan Assayag

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Атаки вражескими дронами на столицу России осуществлялись всю ночь с 21 на 22 мая.

За утро, 22 мая, силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили девять атак беспилотников ВСУ, которые летели на Москву. Об этом в Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Первый дрон сбили к 04:22 по московскому времени. Атаку еще пяти беспилотников удалось отразить в 05:06. Как отметил Собянин, на месте упавших обломков работают специалисты экстренных служб.

Через час, в 05:30, российские ПВО обезвредили еще три украинских БПЛА, которые также направлялись в сторону Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что на подлете к Москве за ночь сбиты 17 беспилотников ВСУ. Перехватить и уничтожить украинские дроны получилось в период с 01:53 до 03:43 ночи.

Регионы России постоянно подвергаются атакам со стороны украинских боевиков с момента объявления в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимир Путин о специальной военной операции. ВСУ применяют против РФ беспилотники и обстреливают регионы у границы страны ракетами.