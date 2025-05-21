На подлете к Москве сбиты 9 беспилотников ВСУ

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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С 18:00 по 20:00 по московскому времени были уничтожены и перехвачены 37 украинских БПЛА на территории разных регионов России.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ продолжают отражать атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Ими было уничтожено еще девять дронов, которые летели в сторону столицы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отмечается в сообщении.

По данным Министерства обороны, 21 мая с 18:00 по 20:00 (МСК) в воздушном пространстве ряда регионов России были уничтожены или перехвачены 37 украинских БПЛА.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что обломки беспилотника ВСУ упали на детский сад в Домодедово. На момент инцидента в здании находились 98 детей и сотрудники.