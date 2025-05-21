Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву дронов ВСУ
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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
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На месте падения обломков работают экстренные службы.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаку трех беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на месте падения обломков вражеских дронов работают специалисты экстренных служб.
Атаку дронов ВСУ пресекли минувшей ночью в нескольких регионах России. Как сообщили в Минобороны, силами ПВО было сбито 127 украинских беспилотников. Так, больше 40 дронов уничтожили над Брянской областью. Кроме того, вражеские летательные аппараты сбивали в небе ночью и над Московским регионом.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.