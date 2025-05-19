Дочь Шойгу подарит отцу на день рождения картину своего авторства

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Юбилей секретарь Совбеза РФ отметит уже 21 мая.

Общественный деятель и Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу рассказала 5-tv.ru, что на юбилей планирует подарить отцу картину, которую написала сама. Также Ксения отметила, что сам праздник они, по семейному обычаю, планируют провести в кругу близких друзей и родственников.

«Я ему планирую подарить свою картину, которую я написала. А праздновать планируем обычно, в кругу друзей и семьи, как всегда», — поделилась Шойгу.

Отец Ксении, Сергей Шойгу, который сейчас занимает пост Секретаря Совета безопасности РФ в этом году празднует свое 70-летие. День рождения он отметит 21 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Шойгу оценил влияние санкций на макроэкономическую стабильность России. Он заявил, что санкции против нашей страны не оказали влияния на рост экономики. По его заявлению, благодаря действиям правительства, в России удалось сохранить макроэкономическую стабильность.