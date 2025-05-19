Воем на Луну: как фазы естественного спутника Земли влияют на качество сна

Фото: 5-tv.ru

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Это небесное тело оказывает воздействие на многие процессы на нашей планете.

Бессонница в полнолуние может быть вызвана погодными изменениями. Об этом изданию aif.ru рассказала врач-терапевт Ксения Кулакова.

По словам специалиста, точных сведений о том, влияет ли непосредственно полная Луна на качество сна, нет. Множество проведенных исследований не привели к каким-то общим выводам.

Однако то, что фазы Луны воздействуют на погоду, известно достоверно, что, в свою очередь, может сказываться как на самочувствии людей, так и на сне.

«Согласно данным геофизиков, при полной Луне над Землей повышается давление в верхних слоях атмосферы и растет температура в нижних слоях атмосферы. А поскольку теплый воздух более влажный, это приводит к выпадению большего количества осадков. На фоне изменения погодных условий, более восприимчивые пациенты будут реагировать них», — сказала врач.

К таким людям эксперт отнесла тех, кто страдает от мигреней и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Как объяснила терапевт, все это может привести к изменениям артериального давления, что влияет на эндокринные нейромеханизмы. Последние могут сказаться на гормональном фоне. Подобные нарушения в работе организма и становятся причинной бессонницы.

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