Сергей Собянин рассказал, как в Москве прошла акция «Ночь в музее»

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В этом году акция прошла на 170 площадках столицы и объединила офлайн- и онлайн-форматы с использованием современных технологий, в том числе искусственного интеллекта.

Акция «Ночь в музее» вновь стала одним из самых ярких культурных событий весны. В этом году мероприятия прошли на 170 площадках столицы, которые посетили свыше 550 тысяч человек — это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Еще более 700 тысяч москвичей и гостей города присоединились к онлайн-трансляциям. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Открытие состоялось в Музее космонавтики. Он был выбран не случайно: сразу несколько юбилеев празднует в этом году космическая отрасль России. В том числе 60 лет со дня первого в мире выхода человека — нашего космонавта Алексея Леонова — в открытый космос. Летчик-космонавт Антон Шкаплеров лично провел экскурсию, на которой рассказывал космические истории, в том числе о съемках фильма «Вызов», — написал мэр Москвы.

В организации акции были задействованы новые технологии. Впервые в ее истории в роли виртуального гида выступил искусственный интеллект. Он помогал гостям ориентироваться в насыщенной культурной программе, подсказывал подходящие маршруты и делился фактами о музеях и выставках.

Современные технологии использовали и в Московском зоопарке: с их помощью воссоздали образы вымерших и редких животных, таких как мамонт, амурский тигр и дальневосточный леопард.

Кроме этого, москвичи увидели показы коллекций столичных дизайнеров, посетили иммерсивные театрализованные представления и стали зрителями музыкальных и поэтических программ.