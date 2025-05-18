Без права на второй шанс: что нельзя прощать партнеру в отношениях

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen; 5-tv.ru

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Влюбленные часто не замечают, как вторые половинки их используют. Пора взглянуть правде в глаза!

После совершения некоторых поступков нельзя давать партнеру второй шанс, особенно если это определенные формы насилия в отношениях с его стороны. О том, на что стоит обратить внимание, рассказала 5-tv.ru практический психолог, специалист по отношениям Виктория Богунова.

Зачастую люди повторяют одинаковые ошибки — прощают то, что не должно быть прощено, закрывают глаза на боль внутри себя и пытаются найти оправдание чужим плохим действиям.

«Есть поступки, которые не дают второго шанса не потому, что вы злопамятны, а потому, что после них нет внутренней опоры. Это может быть лживость, измена, предательство в моменты, когда вы были особенно уязвимы. Или унижение — публичное или приватное, — которое раздавило вас в те моменты, когда вы надеялись на поддержку. Или резкое обесценивание в ответ на искренность, которое высушивает чувства сильнее, чем любое расставание», — отметила эксперт.

Когда человек прекращает что-либо терпеть — это не жестокость, а зрелость. Любовь не означает то, что можно прощать любые действия. Тем более, что люди путают прощение с амнезией, предательством собственной личности, а также страхом остаться одному или начинать все заново.

«Иногда то, что нас разрушает, не выглядит страшно. Это не крики и не скандалы. Это может быть что-то безобидное — как шутка, фраза, сказанная между делом, совет „из лучших побуждений“. Это то, что мы чаще всего не замечаем или сами же оправдываем. И однажды просыпаемся в отношениях, где давно потеряли себя, и осталась только улыбка на фото и привычка терпеть», — объяснила психолог.

Богунова подчеркнула, что одна из самых разрушительных форм насилия в отношениях — это обесценивание. Редко, когда это выражает в виде грубостей, зачастую — безобидные фразы, например: «Ты слишком остро реагируешь», «Ну не обижайся, это же шутка», «Ты опять начинаешь». Вместе с тем, это форма газлайтинга, ведь такие реплики заставляют сомневаться в восприятии, перестать доверять собственным чувствам и терять опору.

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«Особенно коварно обесценивание, замаскированное под юмор. Когда партнер шутит на публике — вы улыбаетесь, но внутри вам больно. Это не безобидная ирония. Это способ сохранить контроль, оставаясь вроде бы „веселым“. И дело не в чувстве юмора, а в том, что за ним — настоящее отношение: пренебрежение, тревога, желание доминировать», — заявила Богунова.

Психолог указала, что уважение не звучит как сарказм. И если после «шутки» появляется неловкость и обида, то это уже не юмор, а нарушение границ. Особенно важно прислушиваться к себе, поскольку необходимо вовремя отстаивать право на уважение. В противном случае есть риск перестать себя чувствовать.

«Когда партнер делает что-то, что нас ранит, мы склонны искать ему оправдание. Он просто устал. Его не так воспитали. Он „не умеет по-другому“. Это случайность. Но настоящая случайность не повторяется регулярно. Если систематически ваши чувства не имеют значения, на вас кричат, вас не слышат, то это уже не всплеск. Это сценарий отношений, где вы — в уязвимой позиции», — ответила специалист.

Разница между единичной ошибкой и «системой» в том, что в первом случае человек сам понимает свою ошибку, он попытается загладить вину и заслужить доверие. Во втором случае — партнер не считает, что сделал что-то не так. Он переводит стрелки, говоря: «Ты сама довела». Просит не устраивать скандал и игнорирует проблему. Такая манипуляция раз за разом.

«Случайная боль лечится заботой. Повторяющаяся — вызывает сомнения в себе. Системное поведение вы узнаете по сдавленности в груди. По комку в горле, по напряжению в животе. По зажатости в плечах. По чувству, когда вы подбираете слова, чтобы не спровоцировать. По ожиданию реакции, когда вы не можете быть собой», — отметила психолог.

По словам Богуновой, такой сценарий не исправляется одним разговором. Это диалог, когда обе стороны готовы меняться, если начинается односторонняя работа, то это не случайность, а система. Где человек не является партнером, он выполняет роль адаптирующей стороны, и боль начинает становиться такой привычной, что превращается в фон.

«И именно с этого момента стоит себе задать вопрос: „Сколько еще мне нужно будет объяснять очевидное, чтобы быть услышанной или услышанным?“ И позволить себе честно услышать ответ», — подчеркнула Богунова.

Женщины живут в таких «системных» отношениях годами, она верит, что все еще может измениться и вспоминает, как было раньше. Однако, если боль становится постоянным и усталость возникает все больше, то важно признать: это не временное явление. Все превращается в сценарий, в котором один отдает, а другой берет. Один адаптируется, а другой диктует. Один терпит, а другой повторяет.

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