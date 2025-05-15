Сексуальный баланс: сколько интима нужно для поддержания счастья в отношениях

Психолог Куликова: крепкие пары занимаются сексом от одного раз в неделю

Фото: www.globallookpress.com/Bill Ling

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Часто любое несоответствие ожиданиям, будь то количество половых актов или бытовые трудности, воспринимается партнерами в штыки.

Для сохранения счастья в паре необходимо заниматься сексом не менее одного раз в неделю. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала психолог и методист лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова.

По словам эксперта, в Германии ученые проанализировали данные опроса, который прошли 2101 пары, совместно живущие около десяти лет. В результате оказалось, что 86% наиболее счастливых пар занимались сексом раз в неделю. Уточнялось, что такие возлюбленные редко ссорились, оставались довольно откровенны и комфортно себя чувствовали в отношениях. Также 3,6% опрощенных заявили, что занимаются сексом не чаще двух или трех раз в месяц — отношения у таких пар обладали меньшей гармонией и чаще сопровождались конфликтами.

Безусловно, как подчеркнула специалист, у всех людей разные национальные особенности, однако потребности часто схожи, поэтому статистика соотносится с русскими парами.

«Интимная жизнь в паре — это важная часть партнерства, основанная не только на физическом желании, но и на эмоциональных потребностях. Откровенно говоря, если эмоциональность и гармония отношений теряется, то регулярная интимная жизнь в паре может пропасть совсем», — пояснила Куликова.

Психолога отметила, что поддержание эмоциональных отношений и совместных интересов также оказывает положительное влияние на сексуальную жизнь в паре.

«Эмоциональность поддерживается через понимание, искреннее обсуждение и умение слушать друг друга. Это касается и сексуальных ожиданий и предпочтений, которые часто вызывают стеснение», — добавила она.

При отсутствии обсуждения возможны частные несоответствия ожиданиям партера, например, о количестве половых актов или бытовых трудностях. Специалист рекомендовала стараться всегда обговаривать проблемы с избранником.

«Причиной ссор часто становятся недоговоренности, а результатом — слишком редкие интимные встречи», — заключила психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты помогут повысить либидо.