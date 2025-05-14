Сергей Собянин объявил о начале обновления Карамышевской набережной

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Работы планируется завершить в 2027 году.

В Северо-Западном административном округе столицы начинается масштабная реконструкция Карамышевской набережной. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Создадим современное и удобное пространство, чтобы жители и гости города могли с удовольствием проводить там свое свободное время», — написал мэр Москвы.

Работы пройдут на участке от Живописного моста до улицы Шеногина. Здесь укрепят берег, реконструируют причал, а также обустроят велосипедные и беговые дорожки. Завершить реконструкцию планируется в 2027 году.

Кроме того, завершается обновление близлежащих улиц: дублера проспекта Маршала Жукова, улицы Саляма Адиля, участка Карамышевской набережной с выходом к улице Народного Ополчения.