Собянин рассказал о развитии улично-дорожной сети в Новой Москве

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Работы идут в Троицке и поселке Завода «Мосрентген», а также на магистральной улице Калужское шоссе — деревня Бачурино — автодорога Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Улично-дорожная сеть Троицкого и Новомосковского административных округов развивается: сейчас там реализуется сразу несколько проектов. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«В Троицке на участке от улицы Академика Черенкова до Калужского шоссе строим и реконструируем почти 1,4 километра дорог. В этом году планируем завершить дорогу, которая позволит организовать дополнительный выезд на Калужское шоссе. Пустим по ней городской транспорт в том числе к объектам научной инфраструктуры, минуя существующие дороги», — сообщил мэр Москвы.

Кроме того, строят участок магистральной улицы от Октябрьского проспекта до Калужского шоссе и проводят реконструкцию Заречной улицы. Общая протяженность этих объектов — почти четыре километра.

Специалисты также строят и реконструируют дороги в поселке Завода «Мосрентген». После открытия движения по этим трассам пассажиры наземного городского транспорта смогут доезжать до станций «Тютчевская» и «Корниловская» Троицкой линии метро.

Продолжаются работы и на магистральной улице Калужское шоссе — деревня Бачурино — автодорога Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Здесь построят и приведут в порядок около 7,2 километра дорог.