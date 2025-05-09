Фото, видео: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin; 5-tv.ru

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Мэр подчеркнул, что наследие фронтового поколения — главное оружие Победы в сегодняшней борьбе.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и жителей столицы с Днем Победы. Он напомнил, что победа Советской армии в 1945 году принесла мир всем народам планеты.

«Дорогие ветераны, дорогие москвичи! Сердечно поздравляю вас с Днем Победы. В мае 1945 года завершилась самая страшная война в истории человечества. Наша страна победила — и тем самым отстояла право на жизнь и свободу миллионов людей», — сказал мэр.

Собянин добавил, что война закончилась 80 лет назад, но светлая память вновь и вновь возвращает современное поколение к героическим подвигами фронтовиков и тружеников тыла. Они — пример для подражания. Мы учимся у них мужеству, стойкости и героизму, а также свято чтим главную ценность — любовь к Отчизне.

Мэр подчеркнул, что в нынешней ситуации, когда Россия вновь ведет борьбу за свободу, добро и справедливость, наследие участников ВОВ — главное оружие будущей Победы.

«И этот бесценный дар мы передадим нашим детям и внукам. Спасибо вам, дорогие ветераны! Вечная слава защитникам Родины! С Днем Победы, друзья!» — заключил Собянин.

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