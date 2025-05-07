Собянин сообщил о ликвидации семи летевших на Москву БПЛА

Фото: Невар Виталий/ТАСС

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Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили еще десять дронов боевиков ВСУ.

Средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали семь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом 7 мая объявил Сергей Собянин, мэр столицы.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву», — говорится в сообщении Собянина в Telegram-канале.

Он сообщил, что на месте, где упали обломки беспилотников, работают эксперты.

В своем сообщении от 6 мая Собянин рассказал, что системы противовоздушной обороны успешно уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов боевиков ВСУ, которые приближались к Москве с разных направлений.

Позднее стало известно о ликвидации еще двух БПЛА, направлявшихся в сторону столицы. В то же время мэр сообщил о поражении еще трех дронов, которые также двигались в направлении Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в столичном аэропорту Шереметьево временно не осуществляется прием и отправка самолетов. Ограничения связаны с мероприятиями по обеспечению безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.