Собянин сообщил об уничтожении еще трех беспилотников ВСУ, летевших на Москву

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

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Российские системы ПВО отражают атаки вражеских дронов в течение всего дня.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об очередной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, еще три дрона, летевшие в сторону столицы, были нейтрализованы. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

«Уничтожены еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Прежде Собянин оповещал сограждан, что в течение всего дня системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ отражают удары БПЛА со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно постам мэра, как минимум пять дронов были обезврежены ранее.

С 18:19 по московскому времени были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково и Домодедово. Соответствующую информацию также подтвердили представители Росавиации.

Удары киевского режима по российским регионам регулярно происходят с начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru предупреждал, что запускающим летательные аппараты в Москве гражданам и юридическим лицам грозит штраф. Об этом столичная прокуратура напомнила в преддверии Дня Великой Победы.