Владимир Путин провел встречу с Сергеем Собяниным

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Речь шла о росте экономики, ремонте школ и поликлиник, внедрении искусственного интеллекта в области медицины, а также о поддержке Луганска и Донецка.

Семьдесят регионов подключились к московскому сервису по обработке рентгеновских снимков с помощью искусственного интеллекта. Об этом президенту России Владимиру Путину сегодня на встрече в Кремле доложил мэр Москвы Сергей Собянин. Столица сейчас ведет активную работу с городами, в том числе на новых территориях — строит дороги и восстанавливает дома в Донецке и Луганске. При этом, в рейтинге мировых мегаполисов российская столица уверенно удерживает лидирующие позиции. Подробнее о встрече рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

От мельчайшей детали до гигантского станка. Почти все это оборудование для лазерной резки и сварки — российского производства.

«Станок полностью разработан и создан отечественной компанией, за исключением лазерной головы, остальное все наше», — рассказал коммерческий директор компании Андрей Нефедов.

Лекарства, медицинское оборудование, микроэлектроника — то, что раньше приобретали за рубежом, теперь производится в особой экономической зоне «Технополис Москва». На площадке более 220 предприятий. Промышленность, как и сама экономика, в столице стремительно развивается. Рост за шесть лет на четверть. Это отмечает президент на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«По паритету покупательной способности Москва заняла среди крупных мегаполисов мира второе место после Нью-Йорка, да и разница не очень большая. Это, конечно, и есть основа решения, в том числе социальных вопросов», — отметил глава государства.

На встрече с Владимиром Путиным Сергей Собянин докладывает о старте масштабного социального проекта. Многие школы в столице ждет реконструкция. Они построены в 1950-х годах прошлого века и требуют ремонта. В рамках программы до 2032 года обновят около 700 школ и построят 460 новых зданий, в том числе детских садов.

«Мы раньше строили по 40-50 школ. Сейчас, помимо того, что будем строить по 60 образовательных зданий, мы будем еще по сотне школ реконструировать. Большая такая, глобальная, серьезная задача», — рассказал Сергей Собянин.

Реконструкция школ начнется по такому же пути, как и обновление поликлиник. Это тоже самая масштабная за всю историю столицы программа, которая завершится в этом году. За пять лет отремонтировано 290 зданий, в работе еще 47 объектов.

«Новые поликлиники выглядят не хуже частных поликлиник. С таким интерьером, брендирование соответствующее, новые современные медицинские корпуса тоже на мировом уровне», — заявил Собянин.

«Мы в некоторых с вами были», — отметил Путин.

«Да, мы были в Морозовской больнице», — ответил мэр Москвы.

Два года в столице работает новый корпус легендарного Института скорой помощи имени Склифосовского. Пациенты, которые попадают сюда, моментально распределяются по потокам. По красным линиям — тяжелые — в операционную или реанимацию. Средней степени тяжести — по желто-зеленым — в смотровые.

«Мы приблизились по ожидаемой продолжительности жизни к 80 годам, в прошлом году — 79,5. Это результат 2024 года. Уже где-то на грани 80 лет. Такой хороший европейский результат, мировой результат, в целом», — заявил мэр столицы.

Столица активно преображает и города-побратимы Луганск и Донецк. Только за два года в Донбассе специалисты отремонтировали более двух тысяч зданий и сооружений. Строят новые дороги и развязки.

«Если мы предыдущие годы, в основном, занимались инженерной инфраструктурой, то сейчас начали переходить уже к благоустройству общественных пространств: парков, дорог, улиц и так далее», — отметил глава столицы.

«Это очень важно, чтобы люди почувствовали, что в их текущей жизни происходят позитивные изменения», — сказал глава государства.

В новых регионах восстанавливают скверы героев Великой Отечественной войны. В парках ставят летние кинотеатры, высаживают зеленые газоны и деревья. Другими словами, делают все, чтобы жизнь здесь была похожа на другие российские города.