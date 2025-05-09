Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 мая

Фото, видео: 5-tv.ru

Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 12 мая по 18 мая 2025 года.

Большой энергетический потенциал сосредоточен в знаке Тельца, имеющий настройки плотной и материальной стихии земли. Внимание акцентировано на физическом комфорте и финансовой обеспеченности. Важна упорядоченная жизнь, в которой отведено время для спокойного приема пищи, умеренной физической нагрузки и достаточного отдыха.

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В это время эффективно направлять энергию на овладение практическими сторонами жизни, на ту деятельность, в результате которой возможно получение применимых навыков. Не стоит размениваться по мелочам. Не теряя времени, оцените свое материальное состояние и составьте долгосрочный финансовый план.

Тем более, что под влиянием Тельца и Венеры наиболее благоприятно накапливать деньги, открывать вклады и инвестировать в собственность.

Умение планировать, вкупе с предусмотрительностью и терпением, даст стабильный прогресс. Со временем вы сможете получить признание и плоды за прежние достижения. В результате мощной аспектации Светила, акцент на темах бизнеса, спорта, власти, творческого проявления не пройдет мимо нас. В этих сферах могут произойти важные события.

В этот период идет испытание внутренней силы и расчистка от всего ненужного. Лучше чем-то пожертвовать, отказаться от чего-то во имя более важного. Также благоприятно самовыражение через коллектив, объединение с единомышленниками и оказание взаимопомощи.

На этой неделе повышается изобретательность и интерес к освоению современных технологий. Вместе с вдохновением усиливается адаптация к новым тенденциям жизни. Можно преуспеть в управленческом аппарате и общественной деятельности, раскрыться на ниве искусства и режиссуры.

Это плодотворные дни для строительства или переоборудования недвижимости, особенно с применением технологий «Умный дом», обустройства творческой мастерской, фотостудии или массажного кабинета. Можно рассмотреть дизайн-проект для своего помещения или самим освоить профессию дизайнера интерьеров.

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12 мая наступит полнолуние в Скорпионе. Внутренний конфликт и накал эмоций становится сильнее способности их контролировать. Реакции и поведение могут быть непредсказуемыми, поэтому объективность сейчас особенно важна. Самое время начать работу по самосовершенствованию, когда достаточно силы воли и энергии для глубинной работы.

Финансовая тема тоже весьма актуальна: налоги, страховки, бизнес-проекты, совместное владение имуществом, вопросы наследования. Однако ввиду оппозиционной реакции Урана ситуацию сложно удержать под полным контролем. Это тот самый случай, когда лучше отпустить хватку и довериться небесам.

А вот креатив, изобретательность, борьба за справедливость и свободу, а также желание получить новый опыт выведут вас из кризисных моментов намного легче и увлекательнее.

Не стоит забывать, что полнолуние особенно влияет на психоэмоциональное состояние женщин. В этот период повышается уровень тревожности. Обезопасить себя от негативного воздействия полной Луны помогут расслабляющие ванны и банные процедуры.

Принятию важных решений, заключению значимых соглашений, совершению крупных покупок не способствует крайне напряженный Меркурий. Особенно в первую половину недели. В установлении контактов также могут возникать трудности.

Не берите деньги в долг, а также избегайте сомнительных финансовых сделок. Неторопливое и миролюбивое тельцовское мышление под натиском Плутона, Марса и Лилит дает нетерпеливость к другим, мнительность и раздражительность. Лучше сбавить обороты чрезмерной самоуверенности, чтобы потом не оказаться в неудобном положении.

А вот чем больше вы будете открыты разным мнениям и конструктивной критике, тем лучше для вас. Старайтесь мыслить шире, избегая зашоренности. Привнесите хотя бы небольшие изменения в повседневных и рабочих привычках.

Стоит быть осторожными с людьми, которые обладают большим влиянием, чем вы, а также соблюдать технику безопасности с рабочими инструментами, огнем и на дороге.

А вот благодаря дружественному расположению Венеры и Марса, активность в отношениях, финансовых делах, творчестве помогут добиться желаемого. Аспект страсти в огненной стихии полностью за романтический настрой. Однако сейчас не стоит искать серьезных отношений, поскольку в приоритете больше физическое влечение, а не стабильность.

Полезно выплеснуть эмоции в творчестве, спорте, активных хобби, особенно за компанию со своим любимым человеком или деловым партнером.

Эта неделя склоняет принять, а лучше инициировать перемены, а также устремиться к новым горизонтам личностного роста. Это повысит шансы на то, что период будет позитивным и полезным.

Овен — гороскоп

Для Овнов этот период удачен в плане финансов. Вы можете нащупать золотую жилу как в денежном эквиваленте, так и в своем внутреннем арсенале.

У вас повышается тяга к творческой реализации, что позволяет освоить новые профессии или усовершенствовать имеющиеся. Можно попробовать себя в роли визажиста, косметолога или дизайнера интерьеров.

Вы заметите, как растет ваша самооценка. Поэтому действуйте решительно, не сомневаясь в своих силах и способностях.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы благодаря личным усилиям получают твердую почву под ногами, а заодно признание своих заслуг и финансовые выгоды. Не упустите шанс, так как сейчас Солнце наделяет вас большим физическим потенциалом, несгибаемостью и быстрой регенерацией сил.

Это хороший период для смены имиджа или социальной роли, наработки авторитета и проявления личной позиции. Уверенность в своей уникальности придаст дополнительное очарование вашей колоритной натуре.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам лучше пока не планировать серьезных мероприятий, а расслабиться и выбросить из головы все проблемные вопросы. Для сохранения нервной системы в первозданном состоянии постарайтесь уединиться и пребывать в состоянии дзен.

Медитативные практики, неспешные прогулки, йога и травяные чаи помогут обрести точку опоры во внутреннем мире и снять излишнее беспокойство.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков начнут сбываться задуманные ранее планы, и самые смелые надежды готовы осуществиться. Постарайтесь реализовать их в текущем периоде.

Ищите поддержку в лице друзей и близких по интересам людей. Вместе вы добьетесь гораздо большего, нежели в одиночестве. Попробуйте новое хобби или нечто необычное.

Кроме того, во всем приветствуется современный и оригинальный подход. Участие в общественных мероприятиях или интернет-проектах принесёт удачу и ощутимый вклад в вашу жизнь.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, здоровые карьерные амбиции и самоорганизация позволят достичь намеченных целей. Социальный статус и профессиональное развитие выходят на первое место и направят русло вашей жизни вперед.

В эти дни вы сможете положительно зарекомендовать себя, хотя от вас и потребуется высокая работоспособность. Смело решайте вопросы, связанные с государственными инстанциями и вышестоящими лицами.

Какие-то дела могут оказаться судьбоносными и сыграть существенную роль в устройстве вашей карьеры.

Дева — гороскоп на неделю

Девам звезды рекомендуют вести честную игру и не влипать в авантюры. Мыслите и действуйте стратегически, продумывая все шаги наперёд. В этом залог успеха.

В фокусе ваших интересов все иностранное и элитарное. Возможны дальние поездки и налаживание международных контактов. Обширные возможности открываются в области духовных побуждений, образования, публикаций.

Фортуна найдет способ вас удивить во время путешествий, а также позволит выйти победителем в ходе судебных дел. Доверьтесь миру, и вам откроются смыслы вашего предназначения.

Весы — гороскоп на неделю

Весы, совместное использование ресурсов и кооперация с другими людьми поможет в развитии бизнеса и освоении нового жизненного пространства.

Попробуйте себя в экстриме или повысьте уровень спортивных нагрузок. Общий настрой на активность, смелость и предприимчивость.

Неделя также подходит для лечения застарелых заболеваний и травм, склоняет к изучению тайных знаний и магических ритуалов, штудированию аналитической и бизнес-литературы.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов настроение и ритм жизни зависит от взаимодействия с окружающими людьми и общей ориентации на социум. В благожелательном ключе проходят переговоры, интервью, знакомства, участие в культмассовых мероприятиях.

Гарантирована популярность в публичных выступлениях или судебных прениях. Сейчас лучшее время выявить и проработать внутреннюю неудовлетворенность отношениями друг с другом. Транслируйте в мир энергию равновесия и баланса.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам рекомендуется придерживаться упорядоченного образа жизни как в быту, так и в работе. За упорство и кропотливый труд вы будете вознаграждены. Вся рутина, на которую обычно не хватает времени, разрешится сейчас.

Хорошо бы скорректировать распорядок дня в соответствии со своими биологическими ритмами и лунными фазами. Для поддержания хорошего самочувствия давайте себе передышку от дел и умеренную физическую нагрузку.

Собранность и продуманные шаги — лучшая тактика на этой неделе.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов наступает лучшее время, чтобы выстроить доверительные отношения с детьми и возлюбленными, а также открыть для себя новые хобби. Главное — поймать драйв от любимого дела.

Смело участвуйте в спортивных соревнованиях, творческих проектах, публичных мероприятиях. Постарайтесь выбраться в увеселительное заведение, чтобы удовлетворить потребность в праздничном настроении. Попытайте удачу, сыграв в лотерею.

Помните, что вы способны зажечь солнце как в своем сердце, так и в сердцах любимых людей.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям желательно посвятить время домашним делам, уделить внимание родителям и детям, а также проявить инициативу по организации семейных торжеств.

У вас сейчас стабильный эмоциональный фон, выраженная практичность и домовитость. Это хороший период для решения вопросов с жильем, выстраивания гармоничных отношений с близкими, обсуждения с родными планов и хозяйственных дел.

В любой затруднительной ситуации обратитесь за подсказкой к интуиции.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы по полной включаются в коммуникацию с окружающими. Соседи, родственники, деловые партнеры, клиенты входят в круг вашего общения.

Увеличивается количество разъездов, служебных дел, знакомств и контактов. Звезды направляют вас на путь интеллектуального развития и информационного обмена.

Сейчас вы способны легко докопаться до истины и проникнуть в самую суть вопроса. Постарайтесь сделать свою речь эффективным орудием.