Собянин: отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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В результате падения обломков не было зафиксировано пострадавших и разрушений.

В Подольске подразделения ПВО успешно отразили атаку четырех беспилотников боевиков ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом стало известно из заявления мэра Москвы Сергея Собянина, сделанного в понедельник, 5 мая.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву», — написал он в своем Telegram-канале.

На данный момент, по предварительным данным, в результате падения обломков не было зафиксировано пострадавших и разрушений. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на месте работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что в ночь с 3 на 4 мая были уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в различных регионах России. В частности, 11 БПЛА были сбиты над Ростовской областью, а еще по одному — над Белгородской и Брянской областями.

Ранее 5-tv.ru сообщал об атаке беспилотников ВСУ на Новороссийск. Стало известно, что фрагменты беспилотных летательных аппаратов стали причиной возгорания в районе Сухого озера в Краснодарском крае. Кроме того, обломки вражеских беспилотников повредили жилой дом в Темрюкском районе.