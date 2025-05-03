Собянин: еще семь поездов «Иволга 4.0» вышли на МЦД-4 в апреле

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«Иволги» собирают в Твери, а комплектующие для них производит 600 предприятий из разных регионов. 97 процентов деталей — отечественные.

В апреле на четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) вышло семь новейших поездов «Иволга 4.0». Об этом рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Завершить замену составов на этом диаметре планируется уже летом. Первая „Иволга 4.0“ была запущена всего год назад, а сегодня их уже больше 30. Такие поезда можно встретить на МЦД-3 и МЦД-4», — написал мэр Москвы.

В новейших поездах устанавливают дополнительную третью дверь в промежуточных вагонах, как в метро. Так пассажиры могут входить и выходить быстрее. «Иволга 4.0» вмещает почти на 100 человек больше, чем предыдущие модели. Кроме того, составы оборудуют двумя кнопками открытия дверей, они находятся по бокам вагонов.

«Каждый новый состав — это не только комфорт в пути, но и вклад в развитие отечественной промышленности. Заводы по всей стране получают стабильные заказы», — добавил Сергей Собянин.

«Иволга» — разработка отечественных конструкторов. Составы собирают в Твери, а комплектующие производит 600 предприятий из разных регионов. 97 процентов деталей изготавливают в России.