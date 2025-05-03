Фото: mos.ru

Уникальные истории фронтовиков, блокадников и работников тыла теперь доступны в цифровом архиве.

Опубликованы уникальные воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла и их родных. Проект «Юг Москвы — история войны и Победы», посвященный жителям Южного административного округа, объединил истории горожан, фотографии и видеоархивы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Столичные студенты лично общались с жителями, собирали фотографии и снимали видео о людях, которые жили и работали в Южном округе во время войны. С начала года волонтеры описали почти 70 личных историй. Еще более 100 — в процессе оформления», — рассказал мэр Москвы.

Среди героев проекта — Нина Бортник, медсестра и связист, которая прошла Западный и Восточный фронты, и Элеонора Журавлева, мать которой каждый месяц сдавала кровь в блокадном Ленинграде. После эвакуации Элеонора Викторовна 30 лет проработала на московской станции переливания крови.

Благодаря проекту был найден архив музея завода «Динамо», сохраненный бывшим работником предприятия Исидором Гинзбургом. 30 альбомов с фотографиями сотрудников и около 80 экземпляров заводской газеты 1932–1970 годов издания передадут в один из городских музеев.

Проект поддержали на конкурсе грантов. Команда планирует расширить географию, чтобы собирать информацию о москвичах в разных регионах России и других странах. Например, недавно несколько историй рассказали жители Казахстана, чьи дедушки защищали Москву.

Все интервью опубликованы на сайте проекта. Там же каждый может поделиться личными воспоминаниями и историями о своих близких.