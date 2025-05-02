Собянин: 140-метровый пешеходной мост связал две станции метро «Текстильщики»

Фото: mos.ru

Это важный инфраструктурный объект, который сделает пересадку для тысяч пассажиров быстрее и комфортнее.

Между станциями «Текстильщики» Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий метро открыли пешеходную галерею. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Мост длиной 140 метров проходит над Люблинской улицей и железнодорожными путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Благодаря ему можно быстро пересесть между двумя линиями», — написал мэр Москвы.

Ширина пешеходной зоны составляет почти восемь метров — в часы пик здесь смогут проходить более 16 тысяч пассажиров.

Для удобства пассажиров в галерее установили восемь эскалаторов и более 50 инфракрасных обогревателей, которые обеспечат тепло даже в холодное время года. Работа проходила в семь этапов, чтобы не доставлять дополнительные дополнительных неудобств жителям и не перекрывать улицы и пути МЦД-2.