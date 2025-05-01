Сергей Собянин назвал московские разработки, которые облегчают труд людей

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В числе изобретений промышленные роботы, умная система контроля капельниц и автономные роботизированные платформы.

Разработки участников Московского инновационного кластера — роботы, умные системы и VR-технологии — упрощают работу людей. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Цифровые решения для оптимизации труда применяются в разных отраслях, включая автомобилестроение, электронику, пищевую промышленность и медицину. Например, демонтажные роботы приходят на помощь специалистам при строительстве линий метрополитена, технических помещений, коллекторов и вентиляционных тоннелей. Они компактны, но при этом выдерживают высокие нагрузки и тяжелые условия работы», — написал мэр Москвы.

Промышленные роботы автоматизируют рутинные операции на производствах. Так, на заводе «Москабель» такое устройство переносит алюминиевые слитки в пресс и укладывает свинцовые заготовки в печь.

Умная система контроля капельниц с мобильным приложением позволяет медикам контролировать скорость потока и объем вводимого препарата в режиме реального времени и получать оперативные уведомления.

Автономные роботизированные платформы со специальными технологиями способны контролировать и патрулировать территории. Например, уже создан досмотровый робототехнический комплекс «Стик» для сбора информации в труднодоступных и опасных для человека зонах, в том числе при поисково-спасательных работах. Проходят испытания робота-патрульного.

Программа обучения с использованием VR-технологий помогает специалистам, чья профессия связана с риском, отрабатывать свои навыки в виртуальной реальности.