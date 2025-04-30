Собянин рассказал о работе социальных учреждений в майские праздники

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В обычном режиме будут работать молочно-раздаточные пункты, круглосуточная линия психологической поддержки и государственные ветеринарные клиники.

В этом году москвичи будут отмечать Праздник Весны и Труда с 1 по 4 мая, а 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов — с 8 по 11 мая. В связи с этим изменится режим работы социальных учреждений.

Взрослые поликлиники 1, 4, 8, 9 и 11 мая откроются с 09:00 до 16:00, 2, 3 и 10 мая — с 09:00 до 18:00. Помощь на дому окажут по такому же графику, в эти же часы будут работать и кабинеты ОРВИ.

Детские поликлиники 2, 3 и 10 мая примут пациентов с 09:00 до 15:00. Во все праздничные дни медицинскую помощь детям на дому окажут с 09:00 до 15:00, кабинеты ОРВИ также будут открыты с 09:00 до 15:00.

Молочно-раздаточные пункты сохранят прежний график работы — с 06:30 до 15:00.

Женские консультации 2, 3 и 10 мая будут работать с 09:00 до 18:00. 1, 4, 8, 9 и 11 мая откроются только те учреждения, которые имеют 10 и более участков. Они будут работать с 09:00 до 16:00.

В майские праздники Единый центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей не будет работать 5, 8, 9, 10 и 11 мая.

По привычному графику можно обращаться в Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки. Круглосуточно для бездомных людей будут работать отделения, где оказывают срочные социальные услуги — на Иловайской улице (дом 22а, строение 2) и Ижорской улице (дом 21, корпус 3), а также мобильные бригады «Социальный патруль».

Не останутся москвичи и без круглосуточной психологической поддержки. Воспользоваться ею можно по номерам неотложной психологической помощи: 051 (с городского телефона), +7 495 051 (с мобильного), а также в онлайн-чате психологической поддержки.

Для ответов на вопросы о социальной поддержке жителей города круглосуточно и без выходных работает горячая линия Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы: +7 495 870⁠-44⁠-44.

Центры московского долголетия, центры занятости населения «Моя работа» и «Моя карьера», центр инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего», учебный центр «Профессионал», реабилитационные учреждения для людей с особенностями здоровья, а также семейные центры будут закрыты с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Школьники и студенты колледжей в рабочие дни с 5 по 7 мая будут учиться по обычному для понедельника, вторника и среды расписанию. Дни с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая неучебные.

С графиком работы центров дополнительного образования можно ознакомиться на сайтах организаций.

Столичные центры госуслуг «Мои документы» не будут принимать заявителей только 1 и 9 мая. В остальные дни график работы останется прежним: районные центры открыты с 08:00 до 20:00, флагманские офисы — с 10:00 до 22:00.

График работы сотрудников ведомств, которые ведут прием на территории центров «Мои документы», может отличаться.

В столичных дворцах бракосочетания 1, 2, 8 и 9 мая — выходные дни. Дворцы бракосочетания № 1 и 4 закроются только 1 и 9 мая, а 30 апреля и 8 мая они будут работать в режиме предпраздничного сокращенного рабочего дня с 09:00 до 17:00.

Кроме того, 2 мая церемонии бракосочетания будут проходить на выездных площадках проекта Мэра Москвы «Новые адреса счастья».

С 3 по 7 мая структурные подразделения Управления записи актов гражданского состояния города (ЗАГС) Москвы будут работать в обычном режиме.

Архивно-информационный отдел закрыт с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Офисы ЗАГС в центрах государственных услуг «Мои документы» не откроются 1 и 9 мая.

Подать заявление о заключении брака в праздничные дни можно онлайн на порталах государственных услуг и mos.ru. Госпошлина составит 350 рублей. Ознакомиться с возможностями площадок проекта Мэра Москвы «Новые адреса счастья», а также дворцов бракосочетания столицы можно в сервисе «Наша свадьба».

С 12 мая отделы ЗАГС вернутся к работе по обычному графику.

В связи с выходными и праздничными днями Главархив Москвы будет работать по новому графику. С 30 апреля по 4 мая и с 7 по 11 мая читальный зал будет закрыт, а 5 и 6 мая его можно посетить по обычному графику. 12 мая читальный зал начнет работу в 09:30.

Все государственные ветеринарные клиники города продолжат работу в обычном режиме. Они будут принимать пациентов ежедневно, а Московская ветеринарная станция на улице Юннатов (дом 16а) — круглосуточно.

Найти ближайшую лечебницу и ознакомиться со списком услуг можно на странице спецпроекта столичного Комитета ветеринарии «Как стать суперхозяином».

Записать своего питомца на прием можно онлайн на портале mos.ru, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» или по телефону контакт-центра: +7 495 612⁠-12⁠-12. Операторы отвечают на звонки круглосуточно и без выходных.