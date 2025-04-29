Мэр Москвы рассказал о полезных контактах для горожан в майские праздники

Фото: mos.ru

Жители столицы смогут обратиться на горячие линии общегородского контакт-центра, воспользоваться электронными услугами и сервисами на портале mos.ru или в городских мобильных приложениях.

В майские праздники городские службы Москвы продолжат работать в обычном режиме. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Жители столицы смогут в любое время обратиться на горячие линии общегородского контакт-центра, воспользоваться электронными услугами и сервисами на портале mos.ru или в городских мобильных приложениях», — отметил Сергей Собянин.

Москвичи смогут вызвать мастера, узнать график работы столичных ведомств, уточнить расписание городского транспорта и режим работы парковок, передать показания счетчиков, вызвать врача на дом, оплатить счета и другое.

Найти ответ на свой вопрос, получить инструкцию или уточнить контакты ведомства можно в разделе «Помощь» на портале mos.ru.