Фото: mos.ru

Планируется постепенно привести в порядок 19 основных вылетных магистралей.

В соответствии со стратегией развития Москвы в этом году в столице приступят к комплексному благоустройству вылетных магистралей. Какие из них приведут в порядок, Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«С последней реконструкции прошло 8–10 лет. Пришло время вернуться к ним и не просто подновить то, что обветшало, а сделать главные городские магистрали современнее, функциональнее, комфортнее и, конечно, добавить зелени», — отметил Сергей Собянин.

В планах — постепенно привести в порядок 19 основных вылетных магистралей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин рассказал о замене в домах столицы больше 4000 лифтов.