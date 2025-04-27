С начала этого года в Москве 940 тысяч объектов получили новые адреса

Фото: mos.ru

Это в 16 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

За первый квартал этого года новые адреса получило рекордное количество столичных объектов недвижимости — более 940 тысяч, что в 16 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«В Троицком и Новомосковском административных округах прошли масштабные работы по адресации недвижимости. Необходимость в этом возникла после того, как в 2024 году в столице было создано восемь внутригородских муниципальных образований, которые пришли на смену поселениям и городским округам ТиНАО. В этом году в связи с административно-территориальной реформой свыше 940 тысяч объектов получили новые адреса, тогда как в первом квартале 2024 года было адресовано 57,5 тысячи объектов. Таким образом, текущие результаты работы в 16 раз превышают показатели первого квартала прошлого года», — рассказал Максим Гаман.

В Москве присвоением, изменением и аннулированием адресов занимается столичный Департамент городского имущества. За техническую часть этой процедуры отвечает Московское городское бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ). Все сведения об объектах содержатся в адресном реестре Москвы, который ведет МосгорБТИ. Информация о новых адресах передается в Федеральную информационную адресную систему, в которой хранятся данные по всем регионам России. На ее сайте можно уточнить адрес объекта онлайн с помощью удобного поиска по кадастровому номеру или текстовому запросу.

«Адресация выполняется как по инициативе города, так и при обращении собственника — физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя. Для получения услуги необходимо подать заявление на портале mos.ru. Это можно сделать самостоятельно или поручить кадастровому инженеру, который занимается постановкой объекта на учет в Едином государственном реестре недвижимости — в этом случае сведения поступят в ЕГРН с официальным адресом, имеющим уникальные номера в государственном адресном реестре», — рассказал генеральный директор МосгорБТИ Дмитрий Тетушкин.

С начала прошлого года в процедуре адресации произошло несколько изменений. В частности, полномочия по адресации объектов в Троицке и Щербинке передали столичному Департаменту городского имущества. С 8 апреля этого года его специалисты также адресуют недвижимость, расположенную на территории инновационного центра «Сколково». Воспользоваться государственной услугой по присвоению адреса собственники объектов на этих территориях могут онлайн через портал mos.ru.

Кроме выполнения работ в рамках адресации, МосгорБТИ также предоставляет москвичам услуги для решения широкого круга вопросов. Специалисты учреждения проводят кадастровые работы, техническую инвентаризацию, а также готовят проектную документацию для согласования и узаконивания перепланировок в квартирах или нежилых зданиях.