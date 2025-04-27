Собянин: Сироты обретают наставников среди участников «Московского долголетия»

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«Серебряному наставничеству» исполнилось два года.

Благодаря проекту «Серебряное наставничество» дети-сироты обретают наставников среди участников «Московского долголетия» и получают любовь, тепло и заботу от представителей старшего поколения. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уже два года вместе с наставниками ребята принимают участие в различных волонтёрских акциях, занимаются спортом, творчеством, кулинарией, посещают музеи и выставки, ходят на экскурсии и в походы», — поделился он в публикации.

В преддверии 9 Мая юные участники научились танцевать «Вальс Победы» и готовить блюда полевой кухни. Они также пишут стихи и эссе для патриотического сборника, а скоро поедут на встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.