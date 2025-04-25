Наиболее качественный отдых: реабилитолог раскрыл лучшую позу для сна

Фото, видео: www.globallookpress.com/Polly Wreford; Личный архив Полада Байрамова; 5-tv.ru

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Следует обратить внимание на матрас и подушки.

От положения человека во время сна, а также от постельных принадлежностей напрямую зависит здоровье человека. О том, какая поза наиболее правильная для хорошего отдыха — рассказал 5-tv.ru врач-реабилитолог Полад Байрамов.

Как отметил эксперт, в этом вопросе не менее важным является качество и состояние матраса. Например, молодым людям и тем, у кого средний возрастной период, подходит ортопедический матрас средней жесткости. Он лучше всего способствует хорошему сну и восстановлению.

Пожилым, ввиду проблем с суставами, реабилитолог советует использовать более мягкие материалы для кровати, чтобы тело смогло расслабиться. Не менее важным в этом деле является и подушка.

«Здесь важно подобрать подушку, которая будет анатомически правильно удерживать шейный отдел позвоночника. Чтобы он не сгибался слишком сильно. И, соответственно, не поднимался в одну или в другую сторону. Поэтому подушка должна быть подобрана таким образом, чтобы ваш шейный отдел был примерно в ровной линии позвоночника. Если вы лежите на боку, чтобы голова не опускалась сильно вниз и не поднималась, не задиралась наверх», — ответил он.

По словам Байрамова, если человек лежит на спине, то голова не должна запрокидываться назад. Из-за этого может подниматься давление. Правильное положение, когда затылок находится на уровне с позвоночником или немного повыше.

Помимо этого, подушка должна быть ортопедической. Грамотное анатомическое строение оказывает поддержку шейного лордоза.

«Также важно помимо подушки учитывать валики, которые вы подкладываете под ноги, под спинку. И тут есть свои особенности. Если вы спите на спине, то очень неплохо подкладывать либо подушечку небольшую, либо валичек под поясничный отдел позвоночника и под коленки. Этим самым вы разгружаете свои естественные прогибы, уводите мышцы из состояния избыточного натяжения. И, соответственно, ваше тело расслабляется», — отметил он.

Если человек предпочитает лежать на боку, то реабилитолог рекомендует подложить подушку между ног. Тем самым мышцы, суставы и связки больше расслабляются и разгружаются, что позволяет после пробуждения ощутить хорошее восстановление и отдых.

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