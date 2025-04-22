«Жуков и Рокоссовский»: в Москве откроются детские военно-спортивные лагеря

К 80-летию Великой Победы в Москве откроются детские военно-спортивные лагеря

Фото: mos.ru

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Этот проект приурочен к 80-летию Великой Победы.

В честь 80-летия Великой Победы в Москве откроются детские военно-спортивные палаточные лагеря. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Уникальный для столичной системы образования проект начнет функционировать 1 июня.

«Лагеря будут названы в честь выдающихся маршалов Советского Союза: „Жуков“ расположится на территории полигона „Алабино“, „Рокоссовский“ — в парке „Патриот“, „Василевский“ — в Ногинском спасательном центре МЧС России», — рассказал Собянин.

Профильные смены смогут посетить более 4,5 тысяч учеников 7-10 классов. В их число войдут победители городских, всероссийских и международных конкурсов, а также состязаний спортивной, туристской и военно-патриотической направленностей. За лето планируется провести около шести двухнедельных смен.

В программе лагеря тактическая, инженерная и огневая подготовка. Детей обучат основам топографии, пожарно-спасательных работ и полевой медицины, а также на практике покажут, как управлять БПЛА и ориентироваться на местности.

Проект был разработан Департаментом образования и науки Москвы вместе с Минобороны и МЧС России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Собянин поздравил москвичей с Пасхой.