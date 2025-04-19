Собянин согласовал проект реконструкции двух мостов через Яузу

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Реализация проектов станет продолжением масштабных работ по благоустройству парка «Яуза».

Утверждены проекты планировки территорий вблизи реки Яузы, расположенных в районах Ростокино и Алексеевский. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Новые мосты — новые маршруты для прогулок и велопоездок. Утвердили проекты планировки территорий вблизи Яузы — в Ростокине и Алексеевском районе. Это позволит объединить участки “Парка “Яуза” — единого рекреационного маршрута от МКАД до ВДНХ», — написал Мэр Москвы.

Так, более функциональным и комфортным для автомобилистов, пешеходов и велосипедистов станет пространство под 2-м Ростокинским мостом на проспекте Мира. Сейчас здесь располагается двухполосная проезжая часть, а основной пешеходный поток проходит по узкому тротуару со стороны Яузы.

Запланировано строительство велопешеходного моста через реку длиной 100 метров, а также обустройство наземных пешеходных переходов и велопроездов, что позволит соединить парки «Яуза» и «Акведук». Кроме того, реконструируют участок Малахитовой улицы длиной 80 метров.

Еще один проект планировки предусматривает реконструкцию двух небольших велопешеходных мостов через Яузу (длина каждого — около 20 метров). Один находится в створе улицы Докукина (возле дома 15а, строения 20), а другой — в створе Сельскохозяйственной улицы (около дома 24а).

Помимо этого, запланирована реконструкция примерно одного километра близлежащей улично-дорожной сети, включая Проектируемые проезды № 690 и 3705. Для пешеходов обустроят дополнительные наземные переходы, а для велосипедистов — велодорожки и наземный переезд.

Реализация указанных проектов станет продолжением масштабных работ по благоустройству парка «Яуза» — единого рекреационного маршрута от МКАД до Ростокинского акведука с выходом к Лосиному Острову, Главному ботаническому саду имени Н.В. Цицина Российской академии наук, «Сокольникам» и ВДНХ.