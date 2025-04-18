Жителей столицы приглашают на творческие выступления участников конкурса грантов мэра Москвы

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Открытые выступления пройдут на нескольких площадках.

С 20 апреля по 25 мая в столице пройдет третий заключительный тур конкурса грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства. В его рамках на известных городских площадках пройдут открытые выступления участников и выставки. Талантливые дети и молодежь покажут свои музыкальные, изобразительные, театральные и хореографические работы. Посетить выступления смогут все желающие по предварительной регистрации на сайте.

Гранты Мэра Москвы вручают ежегодно для развития творческих способностей, поощрения и поддержки одаренных детей и молодежи в возрасте от семи до 20 лет. Участники соревнуются в 34 номинациях в области музыкального, изобразительного, театрального и хореографического искусства. В 2024 году общий грантовый фонд увеличили в три раза — до 12 370 000 рублей. В каждой из номинаций лауреатов определяет экспертное жюри, состоящее из деятелей культуры и искусства, профессоров высших учебных заведений, а также звезд мировой величины.

Первая номинация состоится 23 апреля в музейном объединении «Музей Москвы». Там пройдут выставки живописи и декоративно-прикладного искусства, архитектурных работ и дизайн-макетов.

25 апреля в Московском государственном академическом театре «Русская песня» выступят участники номинаций «Гитара» и «Фольклор». 28 апреля в Центре оперного пения имени Галины Вишневской можно будет услышать исполнителей академического вокала, а 29 апреля в киноконцертном зале «Эльдар» на сцену поднимутся исполнители в области эстрадно-джазового инструментального и вокального искусства.

Хоровые коллективы выступят в Московском театре «Новая опера» имени Е.В. Колобова 30 апреля. В Мемориальном музее А.Н. Скрябина 6 мая можно будет услышать звуки фортепиано и оркестровых струнных инструментов. 13 мая оркестры и ансамбли выступят в культурном центре «Москвич». В этот же день на сцене театра Et Cetera зрители оценят таланты юных актеров.