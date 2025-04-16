Собянин: для московского бизнеса открылся прием заявок на поддержку от города

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Компании смогут получить гранты на оборудование и развитие деятельности, экспорт, а также субсидии на компенсацию расходов на обучение сотрудников.

Открылся прием заявок на предоставление трех финансовых мер поддержки для бизнеса. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

«Грант на оборудование и развитие деятельности на сумму до 30 миллионов рублей смогут получить компании на обновление производственных линий и лабораторий, модернизацию и дооснащение московских предприятий. Претендовать на него могут компании из сферы науки, промышленности, ИТ, а также участники реестра стартапов Москвы», — написал Мэр Москвы.

Производители получают поддержку в виде компенсации за уже понесенные расходы. С 2022 года с помощью города компании закупили оборудование на сумму свыше 14,7 миллиарда рублей.

Грант на экспорт предназначен для малого и среднего бизнеса — налоговых резидентов столицы из сфер производства, научных исследований и креативных индустрий. Его максимальный размер на одного экспортера не превышает 10 миллионов рублей в год.

Грант уже получили более 600 производителей. На эти средства они закупают сырье, обновляют и расширяют производство, осваивают новые рынки. С 2020 года при поддержке города компании заключили контракты на сумму свыше 40 миллиардов рублей.

«Субсидии на компенсацию расходов на обучение выделяются компаниям, которые оплатили учебу сотрудников по программам среднего профобразования и дополнительного профобразования. С 2020 года, с момента запуска программы, поддержкой воспользовались свыше 1,1 тысячи столичных предприятий, которые компенсировали стоимость обучения более чем 8,5 тысячи сотрудников», — отметил Сергей Собянин.

Главные условия — компании должны работать в приоритетных для города отраслях экономики, иметь экспортный контракт или статус социального предприятия. Так, в 2025 году можно компенсировать до 95 процентов расходов, по одной заявке — до 10 миллионов рублей. При этом на одного сотрудника выделяется до 120 тысяч рублей в год.