Убил и скрыл следы: загадочная трагедия в Алтайском крае унесла жизни семьи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мать и двое маленьких детей оказались погребенными в бетоне.

В сентябре 2019 года на всю Россию прогремела мистическая и тревожная история, случившаяся в Алтайском крае. Исчезновение молодой женщины вместе с двумя малолетними сыновьями стало настоящей загадкой, овеянной вопросами и домыслами. Куда они могли пропасть в вечернее время суток? Идти женщине было не к кому, да и дома ее ждала недавно родившаяся дочка.

Возлюбленный пропавшей, пытаясь осмыслить произошедшее, вспомнил во время следственных мероприятий подробности трагического вечера, об этом пишет KP.RU. Накануне исчезновения между ними произошла ссора, которая была вполне привычной для их семьи и особо не отличалась от прошлых. Он взял на руки младенца и ушел спать, уверенный, что, как и всегда, утро принесет новые надежды и решения. Однако, проснувшись, он обнаружил, что любимая жена и двое старших детей бесследно исчезли из дома. Он пытался найти их, но звонки уходили в неизвестность, а заветного «Алло», так и не раздалось.

Поиски, которые объявили местные правоохранительные органы, охватили обширные территории региона. Вместе с тем эксперты и следователи поднимали вопросы о причинах, которые могли побудить женщину к этому поступку. Люди начали высказывать свои версии: кто-то верил, что она могла стать жертвой преступления, а кто-то предполагал, что ее решение связано с желанием убежать от существующих проблем с отцом младшего ребенка, который ранее отбывал наказание в местах лишения свободы и не отличался особой добротой и нежностью по отношению к членам своей семьи.

Обстоятельства этого шокирующего события начали проясняться лишь спустя несколько недель, когда следствию, когда следствию показались подозрительными некоторые детали дела, а поведение возлюбленного пропавшей не соответствовало поведению убийцы. Результаты расследования повергли всех в шок.

Что случилось с бесследно исчезнувшей матерью и двумя малолетними детьми — в материале 5-tv.ru

О паре

Дарья и Владимир познакомились, как и многие современные пары, через интернет. Их общение началось с переписки, и только спустя три месяца они смогли встретиться, так как Владимир отбывал наказание за кражу. Несмотря на это, Дарья ждала его, веря в то, что их связь стоит того.

Читайте также На Урале арестовали бросившую младенца на скамейке в мороз мать

Когда Владимир вышел на свободу, они решили начать жизнь вместе. У Дарьи уже были двое детей от разных мужчин — мальчик и девочка, но она надеялась, что с Владимиром у них получится создать новую, крепкую семью.

2 июля 2019 года у пары родилась общая дочь. Этот момент стал знаковым для них и символом нового начала. Теперь они вместе занимались воспитанием детей и старались строить свою жизнь так, чтобы у каждого члена семьи было в ней свое место. Конечно, иногда возникали трудности и вопросы, связанные с прошлым Дарьи, которая не отличалась высокими моральными ценностями, по данным KP.RU, и Владимира, но они старались вместе преодолевать все преграды и растить деток.

Вечер не был примечательным

Ссоры в паре были нередкими, потому Владимир не придал особого значения тому вечеру. Очередной раз поскандалив с возлюбленной, он забрал грудную дочь и ушел спать. Глава семейства позже поделится, что толком и не понял из-за чего Дарья тогда начала с ним конфликтовать, мол, ее претензии были необоснованными, будто бы выдуманными специально, чтобы был повод уйти из дома.

«Я ушел с дочкой в комнату к маме, сказал ей (Дарье — Прим. Ред.) ложиться спать, а утром ее не стало. Я думал, что ушла, а на самом деле вон как», — рассказал Владимир KP.RU.

Не найдя мать своего ребенка и ее старших детей, Владимир начал паниковать. Сначала он попытался дозвониться до Дарьи, надеясь, что его звонки хоть как-то помогут ему понять, что случилось. Он набирал номер снова и снова, но все попытки оказались тщетными. Телефон молчал.

С каждой минутой его беспокойство росло. Накапливаясь, тревога превращалась в легкий холодок. Она была не только его любимой, но и матерью их общей дочери. Но теперь, когда в доме царила тишина, Владимир почувствовал: что-то неладное происходит.

Он начал обходить места, где могла бы находиться Дарья. Владимир постучался к друзьям, знакомым — всем, кто мог бы хоть что-то знать. Но все его попытки были безуспешными. Чувство беспокойства нарастало, словно зловещее предчувствие, не оставляя ни единой надежды на то, что с Дарьей все в порядке.

Наконец, спустя некоторое время после безуспешного поиска ответов, мужчина сделал решительный шаг. Он обратился в правоохранительные органы. На дне его сердца царили не просто страхи за судьбу любимой женщины, но и неясность, которая лишь усугубляла его состояние. Правоохранители сразу же начали обследовать район, опрашивать соседей и друзей, пытаясь выяснить, куда могла деться пропавшая семья.

Каждая минута ожидания казалась вечностью, и Владимир прочно осознал, что его жизнь тоже круто изменилась — теперь она зависела от того, смогут ли правоохранительные органы раскрыть эту загадку. В его голове крутились мысли о том, что Дарья одумается и вернется. Но он ошибался.

В Татарстане мать зарезала ножницами пятилетнего сына

Разгадка тайного исчезновения

Как выяснил Следственный комитет, после очередной ссоры с Владимиром Дарья приняла непростое решение: она собиралась уехать в другой город с детьми, надеясь начать новую жизнь вдали от проблем и конфликтов. Однако, чтобы добраться до вокзала с двумя маленькими детьми, ей была необходима помощь. Она обратилась к брату Владимира, Николаю, с просьбой подвести ее до станции. Никто тогда не мог даже предположить, что эта, казалось бы, обыденная просьба станет фатальной.

Читайте также В Забайкальском крае мужчина поджег грузовик с людьми внутри

Николай, 22-летний молодой человек, согласился помочь возлюбленной своего брата. Но потом случилось страшное.

Когда они остановились на обочине, произошла ситуация, которую никто не мог предсказать. Николай, в порыве злости и непонимания, ударил возлюбленную своего брата. Женщина, не ожидавшая нападения, упала. В этот момент у детей началась истерика. Они испуганно плакали, кричали. Однако вместо того, чтобы успокоить их, Николай совершил еще более страшный поступок — он просто-напросто задушил несчастных деток. Выяснилось, что и их мать скончалась — такой силы были удары мужчины.

После этого злоумышленник закопал тела в лесополосе, вернулся домой за бетоном, а потом вновь выехал на место убийства, чтобы скрыть следы преступления.

Первоначально подозрения даже не падали на Николая, ведь у него не было мотива, да все характеризовали его, как милого и тихого молодого человека.

Сам убийца позже объяснил следствию свой мотив тем, что ему надоело смотреть, как выходки Дарьи и ее детей докучали его брату. Последней каплей стало то, что погибшая предложила ему перед поездкой интим в качестве оплаты. Он не смог сдержаться и расправился с женщиной, а дети, вероятно, просто попали под руку.

Во время следственных мероприятий неоднократно появлялись предположения, что у злоумышленника есть проблемы с психическим здоровьем. Периодически он будто «зависал», не мог долго ответить не те или иные вопросы, даже терялся в пространстве.

В 2020 году Алтайский краевой суд приговорил Николая к пожизненному заключению. Примечательно, что он неоднократно пытался оспорить это решение, но все оказалось тщетно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что «Битцевский маньяк» заявил о готовности дать признания еще в 11 убийствах.