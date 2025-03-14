На Урале арестовали бросившую младенца на скамейке в мороз мать

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

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Женщина будет находиться под стражей до 3 мая.

В Нижнем Тагиле арестовали 36-летнюю женщину, которая бросила новорожденного сына на скамейке в мороз. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Ленинский районный суд города Нижний Тагил удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей А. А. Добрыниной», — говорится в сообщении.

Согласно данным, женщина будет находиться под стражей до 3 мая 2023 года. Ее обвиняют по факту покушения на убийство.

Ребенка обнаружили 4 марта на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле, завернутого в одеяло. Младенца доставили в реанимацию с общим переохлаждением. Медики выяснили, что с момента рождения мальчика прошло не более суток. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Позже следователи нашли и допросили мать ребенка. Она призналась в том, что родила младенца и решила от него избавиться, оставив на улице.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Челябинской области погиб двухлетний мальчик после того, как его мама ввела ему метадон в целях «успокоения».