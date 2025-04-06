Новый король хоккея: как Овечкин покорил спортивный Олимп и завоевал сердца болельщиков по всему миру

Фото, видео: Reuters/Geoff Burke; 5-tv.ru

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Капитан «Вашингтон Кэпиталс» забил 894 шайбу в НХЛ и достиг рекорда канадца Уэйна Гретцки.

У всех любителей хоккея сейчас бессонные ночи: за матчами американской НХЛ следят, как в свое время во время игр Суперсерии СССР — Канада. Александр Овечкин на пороге феноменального достижения личного рекорда по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате. 26 лет держался казавшийся недостижимым результат канадца Уэйна Грецки. На его счету 894 заброшенные шайбы.

И вот накануне в ночь с пятницы на субботу эффектным дублем Овечкин догнал канадца. Теперь у него тоже 894 шайбы в активе и шесть матчей впереди, чтобы стать лучшим из лучших. И каждая игра его команды «Вашингтон Кэпиталс» может стать исторической.

Трибуны битком набиты. Национальная хоккейная лига изменила даже свой официальный логотип, поддерживая неудержимую русскую «восьмерку». И вся Америка болеет за Сашу, и вся Россия за него переживает.

Ведь Овечкин при всех своих успехах за океаном никогда не забывал про родину, бился за нашу сборную на чемпионатах и Олимпиадах. И мечтает поиграть еще за любимое «Динамо», где он сам начинал карьеру и чьи цвета защищали его родители-спортсмены.

Корреспондент «Известий» Николай Мастеров расскажет о том, как русский хоккеист покорил спортивный Олимп и завоевал сердца на двух континентах. Подробности — в его репортаже.

В ворота — 894 шайбы

Вся арена, все спортбары Америки, каналы даже прерывают трансляцию по-настоящему американской игры — баскетбола, чтобы поздравить великого хоккеиста.

На глазах у тысяч фанатов Александр Овечкин переписал историю. «Вашингтон Кэпиталз» против «Чикаго». Четвертая минута матча. В этот момент кажется, что даже лед на арене задрожал. Ови буквально «расстреливает» вратаря соперников. Через несколько минут делает свой фирменный бросок, трибуны замерли.

Эмоции Овечкина слышит весь мир. На капитане микрофон, ведь он главная звезда команды.

Все — рекорд Уэйна Гретцки повторен прямо на глазах у канадца.

«Алекс сказал, не ходите на игры, пока не останется хотя бы двух шайб до нового рекорда. Но вчера я подумал, что нам лучше сесть в самолет и полететь сюда, потому что сегодня вечером он может забить три. И когда он забил на четвертой минуте, я подумал: «Боже мой, возможно, мы сможем уйти после первого периода», — сказал четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки.

Гретцки, как и миллионы людей по всей планете, радуется за Овечкина. Даже заглянул в раздевалку после матча, лично поздравил капитана и признался — в нем тоже русская кровь.

«Я рад за Алекса. Мой дедушка был русским. Он был бы очень рад, если бы русский побил мой рекорд. Что ж, рад за Алекса», — добавил Уэйн Гретцки.

А дальше — пивной душ в исполнении всей команды «Вашингтона».

«Мы тебя любим, Ови. Спасибо от всего Вашингтона», — восклицают фанаты.

«Ови — отличный парень, прекрасный спортсмен. Он настоящий спортсмен. Он пример для общества», — сказал один из фанатов.

Овечкиным восхищается президент США Дональд Трамп. Даже премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью «Известиям» признался, что смотрит матчи с участием Ови.

«Он — феномен. Кто смотрит хоккей, тот, увидев Овечкина, просто понимает, что тут нечего обсуждать — феномен», — прокомментировал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Русский феномен

Даже играя в НХЛ, он никогда не отказывался от родины и оставался всегда русским. Не случайно после завершения американского контракта Александр планирует вернуться в московское «Динамо», в родной клуб. Человек, который по-настоящему объединяет Россию и Запад, ведь Овечкина одинаково боготворят на всех континентах.

Он рос в спортивной семье. Папа — футболист «Динамо», мама — баскетболистка того же клуба. Единственная в стране многодетная мать — олимпийская чемпионка. Она тоже играла под номером восемь, который стал счастливым и для ее сына.

Шайба после удара Овечкина летит со скоростью 162 километров в час. «Колдер Трофи», «Харт Трофи», Кубок Стэнли-2018. Девять раз — лучший снайпер. Его офис — левый круг. Его стиль — без компромиссов. Он, кажется, бросает вызов даже законам физики.

Сейчас он на вершине, но этот путь не был легкой прогулкой. Александр признается, идти вперед и не сдаваться ему помогала семья, которая многое значит для Овечкина. Когда он достиг рекорда Гретцки, он первым делом поехал к сыну. На глазах маленького Сережи папа стал легендой мирового хоккея.

«Вы знаете, меня все еще немного трясет, не могу в это поверить. Это приятно. Так приятно видеть мою семью здесь — моя мама, моя жена, мои дети, тесть. Как вы знаете, много моих друзей съехались сюда из разных городов. Это история! Это очень важно для хоккея. Это замечательно, и это особенный момент», — сказал хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин.

«С ним точно каждое лето, когда он приезжал, эту тему мы очень обсуждали. Сначала не хотелось ему, он думал: «Ну вторым тоже хорошо». Я говорю: «Саша, друг мой, вторых жалеют. Надо быть только первым, тем более столько терпел», — сказал советский и российский хоккеист, тренер Вячеслав Фетисов.

Нового мирового рекорда не избежать

Арена «Вашингтон Кэпиталс». Здесь Александр Овечкин начал свой путь в Национальной хоккейной лиге. Ему понадобилось 20 лет, чтобы сравняться по количеству заброшенных шайб с Уэйном Гретцки. Теперь весь хоккейный мир замер в ожидании, когда же Ови забьет 895-й гол. «Русская машина» — в одном шаге от величайшего достижения в истории НХЛ.

В родном клубе к рекорду Александра готовились заранее. Сувенирные майки с его динамовским номером на фотографиях, сделанных в командной раздевалке много лет назад. Александра Овечкина узнать непросто. Юный динамовец, как будто уже все знал: и про кубок Стэнли, и про свой рекорд. Глаза горят и руки делают.

В 2005-м Овечкин пришел в НХЛ перспективным, еще мало известным, зато уже с тем самым хищным взглядом.

«У него есть чувство гола. Это очень важно. Это как у Грецки, у него и у некоторых хоккеистов. Они знают, где шайба будет находиться после того, как вратарь ее отобьет и не сможет ее зафиксировать на себе или на льду», — сказал президент федерации хоккея Владислав Третьяк.

В Америке Овечкина называют Alexander the Great, то есть Великий. Пожалуй, точнее про нового короля хоккея и не скажешь.

«Русские корни» Уэйна Гретцки

Любопытные метаморфозы происходят с Уэйном Гретцки. Он всегда говорил, что его дед, его Терентий Грецкий — белорус, а бабушка из Польши. А дома они разговаривали на украинской мове, из-за чего в Киеве Уэйна, он же Иван, его считали своим. Грецки оказывал поддержку Евромайдану и новым киевским властям.

И вот Овечкин взобрался на Олимп. И что мы слышим? Что дед был русским. Ну хорошо, пусть так. Символично, что триумф Овечкина, самого популярного русского хоккеиста в Америке, происходит именно в эти дни, когда между Москвой и Вашингтоном, двумя родными для Саши городами, наметилось очевидное сближение.